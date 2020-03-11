台南下午同步取締酒駕 警嚴陣戴口罩、護目鏡標準裝備
今天下午13時至17時台南市各分局同步在日間實施取締酒後駕車勤務，玉井警分局在勤教時提醒同仁執勤時一律配戴口罩；若有接觸民眾，則一律佩戴護目鏡、手套；並且特別在實施酒測後，應將稀釋漂白水噴灑於棉片，用棉片擦拭護目鏡、酒測器等相關應勤設備消毒，手套反摺脫下，連同吹嘴、棉片一同置塑膠袋內，避免感染。
因應新冠肺炎，台南市玉井分局配發每位外勤員警2具護目鏡，用來防止實施酒測時受測駕駛人口沫飛濺傳染病菌，保障執勤警察同仁之安全。今天取締酒駕員警裝備與平常不同，引起路過民眾的好奇，也肯定警方安全防護的作為。
玉井分局長楊青垂表示，全國性每月2次同步取締酒駕勤務，因為保ㄧ、保四、保五警力需投入支援防疫工作，暫時停止署頒取締酒駕，但是各縣市地區性取締酒駕勤務依然照常舉行，該分局會持續加強轄內玉井、楠西、南化區各社區容易發生酒駕肇事之路段，要求各所及交通分隊全天候不定時加強取締，轄區派出所所長，也要到轄內各社區廣為宣導，主動跟轄區里長聯繫，走入各社區主動行銷交通安全政令，讓里民能夠確實了解政令。
玉井分局針對超速釀禍事故，依據市警局交通斑點圖統計數據資料，針對轄區今年發生交通事故熱點路口，主動邀請交通部公路局曾文工務段、台南市政府交通局派員共同會勘，共同研商道路工程解決之道。並妥善運用警察局配發之最新型測速槍，在易肇事路段執法，目的不在開幾件罰單，而在警示來車有警察執勤，需降低速度以免受罰，速度降低就降低交通事故發生之機率，初步已收到預防交通事故發生的效果。
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