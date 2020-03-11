台南下午同步取締酒駕 警嚴陣戴口罩、護目鏡標準裝備

今天下午13時至17時台南市各分局同步在日間實施取締酒後駕車勤務，玉井警分局在勤教時提醒同仁執勤時一律配戴口罩；若有接觸民眾，則一律佩戴護目鏡、手套；並且特別在實施酒測後，應將稀釋漂白水噴灑於棉片，用棉片擦拭護目鏡、酒測器等相關應勤設備消毒，手套反摺脫下，連同吹嘴、棉片一同置塑膠袋內，避免感染。

因應新冠肺炎，台南市玉井分局配發每位外勤員警2具護目鏡，用來防止實施酒測時受測駕駛人口沫飛濺傳染病菌，保障執勤警察同仁之安全。今天取締酒駕員警裝備與平常不同，引起路過民眾的好奇，也肯定警方安全防護的作為。

玉井分局長楊青垂表示，全國性每月2次同步取締酒駕勤務，因為保ㄧ、保四、保五警力需投入支援防疫工作，暫時停止署頒取締酒駕，但是各縣市地區性取締酒駕勤務依然照常舉行，該分局會持續加強轄內玉井、楠西、南化區各社區容易發生酒駕肇事之路段，要求各所及交通分隊全天候不定時加強取締，轄區派出所所長，也要到轄內各社區廣為宣導，主動跟轄區里長聯繫，走入各社區主動行銷交通安全政令，讓里民能夠確實了解政令。