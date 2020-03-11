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失婚婦照顧2兒被控略誘 法官判無罪：她在爭監護權
蔣姓婦人與丈夫離婚，照顧一對孿生兒，卻因未按時將孿生兒送回前夫家，被前夫指控犯刑法略誘罪，檢察官起訴蔣婦；台北地院審理，蔣婦辯，孩子的阿嬤說前夫要出國她才接手，且也在爭取兒子們的監護權，法官認為蔣婦缺乏犯罪故意，判她無罪。可上訴。
檢察官起訴指出，蔣婦與謝姓前夫育有未成年雙胞胎，2017年8月與夫簽字離婚，監護權約定由前夫行使；蔣婦同年11月21日到前夫彰化縣住處帶走小孩，允諾26日前帶回，卻直接將小孩帶回新北市新店區同住，然後不接聽電話。
法院開庭 ，蔣婦否認略誘，辯稱她接手照顧小孩，大多與小孩的阿嬤聯繫，小孩阿嬤打電話告訴她謝要出國3個月，希望接手照顧，她還因此提前離職，到彰化帶回2個小孩，當時並未指定帶回日期。
蔣婦說，照顧小孩期間，她不知道前夫到底有沒有出國，所以打算先接回家照顧，並沒有阻隔前夫行使權利義務，後來她還提起改定親權訴訟。
蔣婦的謝姓前夫說，前妻來彰化帶走小孩時，由他弟媳處理，他不想見到蔣婦，於是躲在屋內，不過後來有用LINE與蔣婦約定11月26日要準時帶回，只是對話紀錄不在了。
法官勘驗蔣婦與小孩阿嬤的電話錄音檔，2人除討論謝出國的事，阿嬤還說過「等兒子回來監護權給你」等，可見，婆婆確曾告知蔣婦兒子出國、致無法照顧小孩。
此外，蔣婦向法院聲請改定小孩們的監護權，根據家事調查官做成的報告，是婆婆希望蔣婦接手照顧小孩，雖然，檢方起訴蔣婦在知道前夫出國的事是假的後，仍未交還小孩，不過，蔣婦又因想爭取親權而沒有把小孩送回，並不具略誘犯意。
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