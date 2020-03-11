攔截16家電視台數位訊號 機上盒業者挨告緩起訴罰20萬

去年全台6縣市大規模搜索「數位機上盒非法訊源」大型機房，士林地檢署在新北汐止區查獲，李姓男子承租機上盒，攔截接收第四台訊號後，公開傳輸到境外雲端伺服器，供「高清直播」機上盒及手機APP使用，侵害16家電視台著作權。士檢認為李侵害著作權，以緩起訴處分，並支付國庫20萬元。

緩起訴書指出，李和自稱「林志全」的大陸男子合作，從2016至2018年9月間，在汐止設置林志全提供的電視影音數位訊號程式電腦設備，李再向觀天下承租有線電視機上盒74台，其中35台安裝在新台五路機房，39台則放置建成路機房，用來攔截接收電視台的節目訊號。

李設置機房後，申請中華電信網路，第一時間擷取電視台數位訊號，再用編碼器解碼後，快速傳送給消費者和境外伺服器，避免收看時有lag現象，訊號傳給「高清直播」，讓數位影音侵權集團安裝的「高清直播」APK程式機上盒，或手機APP消費者，得以上網觀看。

李供稱，2018年9月就停止攔截訊號，承租有線電視機上盒和中華電信網路費後，均由大陸地區集團付費，曾向「林志全」進貨80台可安裝APK程式的「X2」機上盒，每組用1千至1千5百元，販售給親友，買斷觀看電視目，約賣出20組。

檢方認定，李犯擅自公開播送、公開傳輸，侵害他人著作財產權罪，審酌搜索時李已停止非法行為，且深表悔意，去年底與告訴人和解、道歉，全案緩起訴處分，並在6個月內支付國庫20萬元。至於李的妻子劉女，則因借名給李申請網路，以不起訴處分。

另，桃園是中壢區非法訊號機房部分，被告張男供稱，與朋友合作成立網路商城賣手機及極上盒，但因房租、電話費沒繳，合作關係作罷。檢方認為，張僅借名租屋及承租網路線，罪嫌不足，以不起訴處分。