每分鐘電擊1下 惡租賃車公司擄人討債被判刑

台中市何志峰經營誠運租賃車公司，因陳姓情侶、洪氏夫妻和廖姓顧客租車後賒帳、違規罰單未繳等情狀，何與車行胡姓等7名員工以擄人拘禁在車內方式，持電擊棒威脅，「不還錢，每分鐘電擊1下」，逼迫被害人簽本票。檢警逮捕何共8人，今台中地院依妨害自由罪判何男8人拘役15天至4月有期徒刑，可易科罰金。可上訴。

判決書指出，何志峰(43歲，有賭博前科)、楊宗勳(37歲)在台中市經營誠運租賃車公司，經常與世捷租賃車公司相互調車。

2016年10月4日，陳男與女友向世捷運租車行租車，因延遲歸還欠債，世捷公司旗下的員工胡峰睿(24歲)、邱彥翰(25歲)與李秉瑾(25歲)竟在西屯區市政路上將陳與其女友擄走，帶回公司拘禁在車內。

邱持電擊棒威脅陳，「快點還錢，不然每分鐘電擊1下」，迫使陳簽下6萬5千元與8萬9100元本票。放行陳的女友先離開籌錢，警方於10月7日清晨4點多尋獲陳男，陳才結束3天拘禁惡夢。

隔年2月15日，陳未償還簽下的本票，何等人到陳租屋處押人，並以皮帶捆綁陳雙手，拍攝陳吸食毒品等影像，其他人命陳半蹲後用膝蓋夾住籃球、伏地挺身、交互蹲跳、罰跪等方式施虐。

檢警調查，該租賃車公司以同樣手法，鎖定洪氏夫妻因租賃車有積欠租金、發生車禍事故等狀況，2016年12月27日下午3點多，何男夥同胡男等人強拉洪男上車拘禁，要求洪聯繫妻子拿錢來還，逼迫簽下15萬元本票。

廖姓顧客承租車輛，積欠交通違規罰單未繳，2017年7月28日，陳等人以同樣手法擄走廖男，要求廖賠償10萬元罰款與車輛損失，並毆打廖男致傷。

合議庭審酌，何男、胡男等6人犯後坦承犯行，且與陳姓被害情侶、洪姓被害夫妻達成和解；另被告莫男、陳男犯後雖坦承部分犯行，但與廖姓被害人成立調解，依妨害自由罪判何等6人3至4月刑期，莫等2人判拘役15天，均可易科罰金。全案可上訴。