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3隻烤鴨沒送成放自家冰箱 Uber司機挨告侵占
新北市一名年約50歲的王姓女子，上個月底想透過Uber將3隻烤鴨送給台北市一名友人，李姓Uber司機依指示送往指定地點，卻找無收件人，只好先將3隻烤鴨冰進家中冰箱；事後王女要求司機再次運送，司機則向王女表示需要另外支付酬勞，雙方意見不同發生爭吵，王女便對司機提告侵占、毀損罪。
據了解，案發當天中午王女打電話呼叫Uber，想透過Uber載送3隻烤全鴨至友人住處，46歲的李姓男司機取獲3隻烤鴨後，依指示送到台北市萬華區一處民宅，卻遲遲找不到收件人，苦等多時之下，決定將3隻烤鴨帶回家冰進冰箱。
未料，王女事後發現自己留錯地址，便聯絡李姓司機，要求他再次將烤鴨送至指定地點，但司機表示，王女須另外支付酬勞才能再次運送烤鴨，雙方因此發生爭吵，王女更氣得對該名司機提告侵占、毀損罪。警方接獲王女報案提告時，得知Uber司機只因3隻烤鴨就被告，感到相當無言；但將案件受理後，仍依侵占、毀損罪嫌將李男函送台北地檢署偵辦。
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