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監所人權低落 民團：出獄後難融社會

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
監所關注小組理事長陳惠敏11日公佈監所參訪報告，指出不到2成的監獄有自來水設施，還有申訴管道不透明等問題。（photo by 施凱文/台灣醒報）
監所關注小組理事長陳惠敏11日公佈監所參訪報告，指出不到2成的監獄有自來水設施，還有申訴管道不透明等問題。（photo by 施凱文/台灣醒報）

「監獄人權低落，收容人沒自來水喝。」監所關注小組11日舉辦記者會說明目前監獄情況，會中報告指出，台灣僅不到2成的監獄有自來水設施，加上申訴管道不透明、超收導致活動空間不足等問題。理事長陳惠敏表示，「收容人最後依然得回歸社會，應該改善他們的環境及人權。」

監獄人權低落

監所關注小組11日於立法院舉辦「2019年監所參訪行動報告及建議」記者會，曾擔任時代力量秘書長的陳惠敏指出，目前針對酒駕犯及吸毒犯等成癮者只關在一般監獄，並沒有特別的設施幫助其矯正行為，「是把不適當的人關在不適當的地方。」她建議：「有酒癮或毒癮的收容人，應該是要去有醫療功能的場所拘禁。」

陳惠敏認為，收容人始終得回歸社會，如果要建構真正的社會安全感，監所就應發揮該有的效果。「至少要讓收容人的人權提升，以後才有融入社會的可能。」她舉例說：「像是曾有家屬詢問服刑中可不可以連署罷免？」而這些未被法律剝奪，但實質上失去的公民權，會導致收容人以罪人的身份自居。

「參訪過程中發現，監所人員或老師的性平觀念都很薄弱。」理事施逸翔指出，目前針對收容人的懲罰還是以單獨監禁為主，過去曾發生的虐死事件很可能再重演，且收容人的申訴管道也不透明。他質疑：「收容人應該要有完整的申訴管道，目前申訴的數字都近乎於0，是真的都沒有意見還是機制不夠透明？」

收容空間不友善

秘書長江雅筑則建議，「首先要降低收容所人數，收容人處在擁擠空間沒辦法好好的作為一個人去過生活。」目前大多數監所屬於老舊建築，空間設計本來就狹隘，加上超收嚴重，導致收容人沒辦法達成一人一床的空間。

「全台51間監所只有8間有自來水設備，剩下都是地下水。」江雅筑，監獄環境惡劣容易造成收容人有皮膚狀況惡化並導致傳染病等問題發生，「對收容人來說不是很適合生活的地方。」她表示，還有家屬反映，視障收容人沒有導盲手杖可以使用，「空間設計應該朝身心障礙或高齡化的收容人可以自立生活。」

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