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張天欽誘媒體「除垢劍指侯友宜」 公懲會：悖離正義

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
行政院促轉會前副主委張天欽自比「東廠」，召集部屬研擬操作議題，欲打擊國民黨新北市長參選人侯友宜的選情，他不僅遭行政院免職，還遭監察院彈劾。公務員懲戒委員會今判張撤職，停止任用2年。圖／聯合報系資料照片
行政院促轉會前副主委張天欽自比「東廠」，召集部屬研擬操作議題，欲打擊國民黨新北市長參選人侯友宜的選情，他不僅遭行政院免職，還遭監察院彈劾。公務員懲戒委員會今判張撤職，停止任用2年。圖／聯合報系資料照片

行政院促轉會前副主委張天欽，前年8月24日召集部屬研擬操作議題，欲打擊國民黨新北市長參選人侯友宜的選情，還以「東廠」自比，政壇掀波。監察院認為張讓社會嚴重質疑促轉會能否推動轉型正義，通過彈劾，公務員懲戒委員會今判撤職，並停止任用2年。

本案源於促轉會前副研究員吳佩蓉向媒體爆料，指張天欽2018年8月24日在會議中抨擊當時正在參選的新北市長候選人侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」，並說「這個如果沒有操作很可惜」，引發各界議論。行政院後來組成「釐清促進轉型正義委員會0824事件」專案小組，報告指張在會議中「思慮欠周、言語輕率」，嚴重損及其所屬機關公信力，對於轉型正義推動造成極為不利影響，「應負最大程度的政治責任」，2018年9月14日予以免職。

張天欽遭監察院彈劾，公懲會審裡時，他爭執當天的會議錄音，公懲會多次反覆確認，認定錄音勘驗筆錄無誤。張坦承這是8月24日的會議對話，但質疑是吳佩蓉竊錄，不過前研究員曾建元接受促轉會訪談時表示因吳女另有要事，才提出要錄音，「大家都知道」。

公懲會調查，張天欽在當年8月22日接受電台專訪討論林宅血案等五大命案，但張將訪談重點放在人事清查制度，但各家報紙沒將人事清查法案的訊息案侯友宜串聯；他隔天又刻意向中央社、網媒釋放「除垢」等重點，網媒寫出「促轉會推除垢法劍指侯友宜？」的報導，這名記者被張譽為「高手」。

在錄音中，張說「其實是我設計的...我就講suspected position，protected position、還有lustration，我就說這3個英文」、「因為我寫的那幾個英文字，他馬上就懂了」、「今天侯友宜…這個如果沒有操作，很可惜。」。公懲會依媒體報導時序再對照錄音內容，認定張有意引導媒體報導除垢法是劍指侯友宜。

張則辯稱會議內容遭媒體對章取義，但錄音內容顯示他說「今天侯友宜...，這個如果沒有操作，很可惜」、「他就說南榕先生要自焚啊，那你不直接去講這個，那種間接影射的話最可怕了，殺傷力最強」、「主委幫我們定調我覺得很不爽，我絕對會把他翻案，說多年來應該走南非的和解，不應該走德國的究責」、「那我們就提前引爆，不管是侯友宜涉及的，我承認原來我並沒有細想那麼多」、「我絕對是戴著鋼盔上了啦」。

張天欽在錄音中又說「我們本來是南廠，別人再變成…西廠，後來又升格變東廠」，公懲會認為這些發言明顯針對侯友宜，明顯是要藉推動除垢以侯為轉型正義最惡劣的例子，要與會者準備相關案例，用「間接影射」手法對民進黨立委餵威權題，並以民進黨立委為側翼，讓除垢法和侯友宜等相關議題在促轉會、立法院、中選會中燃燒。

會議中，有人說「現在還有選舉考量，所以用字一定更辛辣」、「投侯友宜一票就等於投汙垢一票，搞不好有人就送你好神拖（大家笑）」，公懲會認為為特定政黨勝選考量的討論內容，才是張召開會議的主要目的。

公懲會認為，張天欽引導媒體報導除垢法是劍指當時將為新北市長候選人的侯友宜，要下屬準備相關案例屬執行職務行為，違反促轉條例「促轉會委員應超出黨派以外，依法獨立行使職權」、行政中立法「公務人員應嚴守行政中立，依據法令執行職務」等規定，屬公務員懲戒法規定的違法失職行為。

公懲會指出，政府為平復威權統治時期所留下的歷史創傷、促進轉型正義、落實自由民主憲政秩序，特制定促轉條例，由促轉會專責規劃、推動轉型正義相關處理事宜，張天欽身為副主委，竟沒以身作則，反悖離正義，這讓促轉會能否推動轉型正義遭受嚴重質疑，也有損官箴與人民對政府的信賴。公懲會認為張嚴重損及促轉會公信力，對轉型正義的推動造成極為不利的影響，判撤職並停止任用2年。

侯友宜 促轉會 轉型正義 張天欽

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