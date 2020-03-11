魔咒？ 南投仁愛又1鄉長涉弊遭羈 連5屆都出事

南投縣仁愛鄉長吳文忠疑涉及工程弊案傳昨遭台中地檢署聲請羈押獲准，縣府將依規定停職再派任代理鄉長，而該鄉自921地震後，連5屆鄉長均因涉弊、賄選等官司纏身，輕則卸職下台，重遭判刑定讞，地方議論紛紛，戲稱根本「有魔咒」。

仁愛鄉公所107、108年度鄉內工程建設疑涉弊，去年10月遭檢調搜索帶走發包執行的工程案件資料達40餘件，吳文忠及建設課承辦人員也遭約談，吳當時雖被無保請回；未料，案情疑因白手套供詞有新發展，吳昨因此遭聲請羈押獲准。

鄉長被收押一事引發地方關注，更因鄉內自921地震後，除第17屆補選就任鄉長江子信未惹官司外，其餘5人不是涉及工程弊案貪汙，就是因賄選下台，也讓民眾議論紛紛，甚至懷疑是不是公所風水有問題，戲稱當鄉長是不是「有魔咒」。

而仁愛鄉921災後的鄉長都被官司纏身，其中第14屆鄉長卓文華因貪汙案遭收押，第16屆張子孝也因任內涉工程弊案曾遭押，第15屆陳世光、第17屆孔文博因賄選案判當選無效，孔因任期未過半，經補選由江子信接續剩下2年任期。

其中，孔文博因賄選被解職下台，地方盛傳是公所周圍設置有24支「泰雅弓」的公共藝術作品，因弓朝向公所，有如「弓煞」才會射下鄉長，而因風水之說不斷盛傳，讓公所不堪其擾，當時公所順應民意拆除，也盼不要再有紛擾。

不過，當時時任仁愛鄉代表會主席的吳文忠對「拆弓」相當不以為意，且認為，原住民不信風水，只要行得正，做得真，根本不怕「弓煞」，拆除只是浪費公帑；沒想到，吳文忠當選第18屆後竟也因涉弊被羈押，地方居民議論，且不勝唏噓。