2歲男童哭鬧不睡覺 父竟失控掌摑 母帶兒驗傷報案

從事室內裝潢的朱姓男子，去年因2歲兒子哭鬧不睡覺，竟動手賞巴掌2下，妻子周女看著兒子傷勢，心疼拍照存證，隔日攜子驗傷報案，朱反而辯稱是周女動手。士林地方法院認定，朱男犯成年人故意對兒童犯傷害罪，判處拘役20天，可易科金2萬元。

判決指出，去年1月16日晚上，朱男、周女的2歲兒子，因不睡覺哭鬧，朱竟生氣打了小孩兩個巴掌，導致小孩臉上有0.3 公分、1.5公分、5 公分、6 公分線狀擦傷等傷害。朱男辯稱，只是哄小孩睡覺，只用手輕拍臉頰、手、屁股，決定沒有毆打小孩，隔天母子都開心陪我去工地上班，傷勢可能是妻子毆打再帶去驗傷。

周女供稱，當時朱叫兒子去睡覺，兒子開始哭鬧，朱把兒子帶到房間打了2個巴掌，因為跟在朱後方，有聽到打小孩過程，有說「不要打小孩」，朱就不開心到客廳，後來就拿手機拍下存證，哄小孩入睡。

周女再稱，隔天早上3人一起到士林區工地，朱上工後，在車上看著兒子臉上紅腫傷痕，越看越生氣，就直接開車到醫院就醫，驗傷結果是左臉有4道傷痕，接著就到警局報案。

朱在偵訊時供稱，小孩持續哭鬧，才會請周女進去陪小孩，小孩翻身面對牆壁，要把臉轉過來才會碰到，但審理時又說撫摸臉頰哄小孩睡覺，對於是否碰到兒子臉頰，前後供述不一。

合議庭認勘驗周女手機內照片，認定小孩傷勢與醫院驗傷結果無異，認定是朱男動手掌摑，審酌朱和被害人是父子關係，卻僅因生活細故，一時情緒失控犯案，依朱男犯成年人故意對兒童犯傷害罪，判處拘役20天，可易科金2萬元。