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彭文正質疑蔡英文博士論文不存在上訴 高院抽籤分案

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
蔡英文總統的博士論文引發爭議，媒體人彭文正提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟但遭駁；他上訴，台灣高等法院今抽籤分案。圖／本報資料照片
蔡英文總統的博士論文引發爭議，媒體人彭文正提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟但遭駁；他上訴，台灣高等法院今抽籤分案。圖／本報資料照片

媒體人彭文正質疑蔡英文總統的博士論文真實性，還在英國倫敦召開國際記者會，訴求英媒關注蔡的學歷真偽。彭另提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，台北地院今年1月15日駁回。案經上訴，台灣高等法院今天上午分案，結果由周美雲（東股）中籤擔任受命法官，依高院民庭事務分配，所屬合議庭審判長吳青蓉擔任庭長，林政佑為陪席法官。

蔡英文選前曾公開在英國倫敦政經學院的博士論文，仍屢遭外界質疑一稿多吃、論文自我抄襲。彭文正去年10月19日在倫敦和教授林環牆召開國際記者會，訴求英國媒體關注總統蔡英文學歷真偽，並要求政經學院回答有關蔡總統學歷的相關質疑。

彭文正提告主張，旅美學者林環牆曾提出獨立調查報告，認蔡英文應無1984年LSE審查合格的博士論文，報告也指出，LSE本部圖書館曾覆函稱倫敦大學LSE所有博士學位都是在倫敦大學頭銜下頒發，且合格博士論文須送繳倫敦大學總院圖書館、高等法律研究院圖書館收藏。

他認為，經圖書館員查詢上述圖書館發現，均未收藏蔡英文的論文，電子檢索系統也沒有論文典藏紀錄，台灣至今也沒有論文存在，蔡英文去年9月23日總統府記者會公開承認，在此之前倫敦大學圖書館裡論文存在。而LSE婦女圖書閱覽室所展示的論文，是去年6月28日才影印或掃描後電子傳真補送的「論文集影印本」，外觀與1984年畢業生博士論文不同。

另外，蔡英文的論文題目頁、版權聲明頁竟是最新繕打而非舊文影印，年度則為1983年也非1984年，因此彭文正認為此非1984年審查合格的論文，認為蔡英文的博士論文不存在，也就是蔡英文未合格地提交博士論文，並無取得博士學位。

北院認為，彭文正提告主張雖是「確認論文不存在」，但在起訴狀內也同時請求確認蔡英文是否取得博士學位，並非請求確認法律關係，與民事訴訟法規定不符。北院指出，彭文正沒有具體指明論文存否、蔡英文是否具有博士學位，是某特定現存法律關係，也不符合民事訴訟法規定要件；論文存在與否或蔡英文是否具有博士學位，均屬單純事實問題，並非法律關係，不得作為確認之訴標的，也沒有受確認判決的法律上利益。

北院駁回彭文正之訴，但彭上訴。高院今天上午10點在民事庭大廈四樓分案室以電腦抽籤辦理分案。

蔡英文 彭文正

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