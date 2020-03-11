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高雄離職警被控私吞2800萬賄款獲無罪 他優渥身家曝光

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
高雄市警局督察室前維新小組的劉姓警員，被檢方指控離職後涉替賭博電玩業者行賄警方，卻沒交錢，私吞賄款高達2800多萬元。圖／本報資料照
高雄市警局督察室前維新小組的劉姓警員，被檢方指控離職後涉替賭博電玩業者行賄警方，卻沒交錢，私吞賄款高達2800多萬元。圖／本報資料照

高雄市警局督察室前維新小組的劉姓警員，遭檢方指控他離職後涉假借當賭博電玩業者的「白手套」，協助行賄警方以避免遭取締，卻私吞2842萬賄款。高雄地院審理認為，相關的業者或員警證詞矛盾，雖劉的經濟相當優渥，可能因他經營酒店、洗車場等所賺，無法認定劉協助行賄而詐財，判無罪，可上訴。

檢方此案依詐欺取財、洗錢罪嫌起訴劉姓離職警員，以及劉的簡姓妻子、賀姓女友，一審皆判無罪。

起訴指控，劉姓男子曾任職高市警局新興分局、左營分局的警員，2008年到2012年間調派支援市警局督察室維新小組，協辦查緝賭博電玩、妨害風化業務，直到2012年7月1日離職。

檢方調查，賭博電玩業者看中劉姓男子曾任維新小組警員查緝八大行業，離職後又經營酒店，與警方、業者都互動良好，還聽聞他常會透露轄區分局查緝電玩店的情資，便找上劉協助轉交20、30家業者的賄款給警方，從2013年2月至2015年10月間，所轉交賄款加上給劉的走路工費用，共2842萬，但劉都沒依約轉交給維新小組或行政科專勤組員警，全數私吞。

劉姓男子出庭時，堅持否認犯行，辯稱沒向賭博電玩業者佯稱可以代轉交金錢來行賄警員，也從沒拿到賄款或走路工費用。

合議庭審理傳喚許多涉及此案的電玩業者、高市警局警官及警員，發現對於交付的賄款金額、時間、次數都有出入，沒有具體事證指出劉姓男子有允諾協助行賄、或已收到賄款而私吞。

檢方另認為劉姓男子以現金購買高雄左營區房產，至少購入4輛BMW進口轎車，經濟狀況優渥，可當作詐欺罪嫌的補強證據；合議庭認為，劉在擔任警察時就開洗車場，離職後更經營酒店、洗車場，其他員警作證稱「劉XX離職後去經營酒店及中華路的洗車場，另還擔任議員助理、記者，我還拿過他裝潢公司名片」，且劉的帳戶從2005年間，每月不乏數10萬入帳，收入甚至高過檢方懷疑詐得的賄款，遑論他還給妻子、其他女友生活費，難以用他的財產來認定有犯嫌。

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