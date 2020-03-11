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網傳得新冠病毒會變哈士奇？ 網友開玩笑過頭遭送辦

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
黃姓女子報案，表示臉書頭像遭盜用，杜撰她為新冠病毒散播者，被她咬後除會有意識模糊、顫抖等症狀，眼睛瞳孔也會縮小，臉色發白如紙，有如哈士奇一樣。記者邵心杰／翻攝
黃姓女子報案，表示臉書頭像遭盜用，杜撰她為新冠病毒散播者，被她咬後除會有意識模糊、顫抖等症狀，眼睛瞳孔也會縮小，臉色發白如紙，有如哈士奇一樣。記者邵心杰／翻攝

台南市警三分局日前接獲黃姓女子報案，表示臉書頭像遭盜用，杜撰黃女為新冠病毒散播者，被她咬後除會有意識模糊、顫抖等症狀，眼睛瞳孔也會縮小，臉色發白如紙，有如哈士奇一樣。警方傳喚何姓女子到案，她強調，當時僅是搏君一笑；何女沒想到玩笑開大了，警方訊後依傳染病防治法將她函送法辦。

黃女表示，近期無出入境紀錄，也未罹患任何疾病，假消息在親友間傳開，才知道自己肖像遭盜，被用於造謠，造成她相當大困擾，希望警方嚴辦，還其清白。貼文者何女也在貼文後遭受網友抨擊，提醒散布假消息的嚴重性，何女察覺玩笑開大了，自動將貼文下架。

據調查，48歲何女在某個擁有1萬多人粉絲臉書專頁，自創「台南狂犬新冠病毒」名詞，並盜用臉友頭像貼文，杜撰黃女為新冠病毒散播者，被她咬後除會有意識模糊、顫抖等症狀，眼睛瞳孔也會縮小，臉色發白如紙，有如哈士奇一樣。

何女自認搞笑創作，期能搏君一笑，未料，此一貼文未達笑果，反而引來網友抨擊，負評不斷，還被警方傳喚到案說明，訊問後更被移送台南地檢署偵辦。

第三分局呼籲，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，可依傳染病防治法移送檢察機關偵辦，最高可科以300萬元罰金；如未涉刑罰者，也可依社會秩序維護法裁處罰鍰。請民眾務必查證訊息內容，切勿以訛傳訛，造成社會大眾不必要的恐慌，並觸犯法網。

傳染病 假消息

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