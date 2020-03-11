聽新聞
test
0:00 / 0:00
網傳得新冠病毒會變哈士奇？ 網友開玩笑過頭遭送辦
台南市警三分局日前接獲黃姓女子報案，表示臉書頭像遭盜用，杜撰黃女為新冠病毒散播者，被她咬後除會有意識模糊、顫抖等症狀，眼睛瞳孔也會縮小，臉色發白如紙，有如哈士奇一樣。警方傳喚何姓女子到案，她強調，當時僅是搏君一笑；何女沒想到玩笑開大了，警方訊後依傳染病防治法將她函送法辦。
黃女表示，近期無出入境紀錄，也未罹患任何疾病，假消息在親友間傳開，才知道自己肖像遭盜，被用於造謠，造成她相當大困擾，希望警方嚴辦，還其清白。貼文者何女也在貼文後遭受網友抨擊，提醒散布假消息的嚴重性，何女察覺玩笑開大了，自動將貼文下架。
據調查，48歲何女在某個擁有1萬多人粉絲臉書專頁，自創「台南狂犬新冠病毒」名詞，並盜用臉友頭像貼文，杜撰黃女為新冠病毒散播者，被她咬後除會有意識模糊、顫抖等症狀，眼睛瞳孔也會縮小，臉色發白如紙，有如哈士奇一樣。
何女自認搞笑創作，期能搏君一笑，未料，此一貼文未達笑果，反而引來網友抨擊，負評不斷，還被警方傳喚到案說明，訊問後更被移送台南地檢署偵辦。
第三分局呼籲，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，可依傳染病防治法移送檢察機關偵辦，最高可科以300萬元罰金；如未涉刑罰者，也可依社會秩序維護法裁處罰鍰。請民眾務必查證訊息內容，切勿以訛傳訛，造成社會大眾不必要的恐慌，並觸犯法網。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言