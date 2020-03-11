大叔冒用帥男照性侵幼女遭通緝 賊星該敗被雲林警逮捕

56歲路姓男子涉嫌性侵幼女被依姦淫幼女罪重判12年，但路男未報到服刑106年遭台北地檢署發布通緝，逃亡兩年多日前遭雲林虎尾警察分局逮捕歸案，並解送雲林地檢署執行發監。

路男法院判決紀錄，他曾犯下多起性侵案件，其慣用手法都是冒用姓名、俊秀的男子照片，在網路上假冒身分，並約女網友在旅館見面，雙方碰面後，路男更以面膜遮掩真實面目，對方驚覺受騙，路再以強迫手段性侵得逞。

根據了解，遭通緝潛逃兩年多的路男是基隆人，一路從基隆往南部潛逃，日前3月8日遭雲林虎尾警方鎖定，在路男租屋處埋伏多時，將他逮捕到案。

雲林縣虎尾警察分局偵查隊長李志文說，有鑑於前陣子花蓮發生性侵假釋犯破壞電子腳鐐逃逸，造成民眾人心惶惶，因此警局近期到轄區出租套房巡查，清查可疑、非在地人的身分，上個月意外發現到犯下性侵案的路男，便展開調查。

李志文表示，路男每逃到一個地方，都不會停留超過3個月，去年年底在虎尾大專院校、國小等學區附近租屋，但路男神出鬼沒、作息不正常，最後過濾路口監視器畫面並以車追人，追查到路男鎖定其租屋處。

他說，警局調查多天研判生活圈，在路男租屋處埋伏一個多小時，雖路男外貌跟通緝照片有差，但依其眼神、臉上痣確認身分無誤，將其逮捕歸案。

虎尾警方也呼籲大眾，路男潛逃期間，如果有相關案件，勇於出面指認。虎尾偵查隊電話：05-6329240。