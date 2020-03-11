快訊

遭爆與蔡宜芳不倫戀 張益贍致歉：個人行為有違分際

26小時沒闔眼！包機檢疫如值大夜 陳時中鐵人行程公開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大叔冒用帥男照性侵幼女遭通緝 賊星該敗被雲林警逮捕

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
雲林虎尾警方，日前將遭通緝的路男逮捕歸案。記者李京昇／翻攝
雲林虎尾警方，日前將遭通緝的路男逮捕歸案。記者李京昇／翻攝

56歲路姓男子涉嫌性侵幼女被依姦淫幼女罪重判12年，但路男未報到服刑106年遭台北地檢署發布通緝，逃亡兩年多日前遭雲林虎尾警察分局逮捕歸案，並解送雲林地檢署執行發監。

路男法院判決紀錄，他曾犯下多起性侵案件，其慣用手法都是冒用姓名、俊秀的男子照片，在網路上假冒身分，並約女網友在旅館見面，雙方碰面後，路男更以面膜遮掩真實面目，對方驚覺受騙，路再以強迫手段性侵得逞。

根據了解，遭通緝潛逃兩年多的路男是基隆人，一路從基隆往南部潛逃，日前3月8日遭雲林虎尾警方鎖定，在路男租屋處埋伏多時，將他逮捕到案。

雲林縣虎尾警察分局偵查隊長李志文說，有鑑於前陣子花蓮發生性侵假釋犯破壞電子腳鐐逃逸，造成民眾人心惶惶，因此警局近期到轄區出租套房巡查，清查可疑、非在地人的身分，上個月意外發現到犯下性侵案的路男，便展開調查。

李志文表示，路男每逃到一個地方，都不會停留超過3個月，去年年底在虎尾大專院校、國小等學區附近租屋，但路男神出鬼沒、作息不正常，最後過濾路口監視器畫面並以車追人，追查到路男鎖定其租屋處。

他說，警局調查多天研判生活圈，在路男租屋處埋伏一個多小時，雖路男外貌跟通緝照片有差，但依其眼神、臉上痣確認身分無誤，將其逮捕歸案。

虎尾警方也呼籲大眾，路男潛逃期間，如果有相關案件，勇於出面指認。虎尾偵查隊電話：05-6329240。

涉嫌姦淫幼女遭通緝潛逃兩年多的路男，日前遭雲林虎尾警方逮捕歸案。記者李京昇／翻攝
涉嫌姦淫幼女遭通緝潛逃兩年多的路男，日前遭雲林虎尾警方逮捕歸案。記者李京昇／翻攝

通緝 警察

延伸閱讀

5位陽光女青照亮雲林 家扶熱血社工獲表揚

雲林莿桐楊桃從百公頃銳減剩40公頃 農會喊話全部承接

性侵女按摩師辯性交易 色男：沒射精所以不想付錢

「老婆被性侵我在裡面關」 殺人被判13年男子喊不公

相關新聞

魔咒？ 南投仁愛又1鄉長涉弊遭羈 連5屆都出事

南投縣仁愛鄉長吳文忠疑涉及工程弊案傳昨遭台中地檢署聲請羈押獲准，縣府將依規定停職再派任代理鄉長，而該鄉自921地震後，連...

張天欽誘媒體「除垢劍指侯友宜」 公懲會：悖離正義

行政院促轉會前副主委張天欽，前年8月24日召集部屬研擬操作議題，欲打擊國民黨新北市長參選人侯友宜的選情，還以「東廠」自比...

2歲男童哭鬧不睡覺 父竟失控掌摑 母帶兒驗傷報案

從事室內裝潢的朱姓男子，去年因2歲兒子哭鬧不睡覺，竟動手賞巴掌2下，妻子周女看著兒子傷勢，心疼拍照存證，隔日攜子驗傷報案...

彭文正質疑蔡英文博士論文不存在上訴 高院抽籤分案

媒體人彭文正質疑蔡英文總統的博士論文真實性，還在英國倫敦召開國際記者會，訴求英媒關注蔡的學歷真偽。彭另提確認1984年英...

高雄離職警被控私吞2800萬賄款獲無罪 他優渥身家曝光

高雄市警局督察室前維新小組的劉姓警員，遭檢方指控他離職後涉假借當賭博電玩業者的「白手套」，協助行賄警方以避免遭取締，卻私...

網傳得新冠病毒會變哈士奇？ 網友開玩笑過頭遭送辦

台南市警三分局日前接獲黃姓女子報案，表示臉書頭像遭盜用，杜撰黃女為新冠病毒散播者，被她咬後除會有意識模糊、顫抖等症狀，眼...

大叔冒用帥男照性侵幼女遭通緝 賊星該敗被雲林警逮捕

56歲路姓男子涉嫌性侵幼女被依姦淫幼女罪重判12年，但路男未報到服刑106年遭台北地檢署發布通緝，逃亡兩年多日前遭雲林虎...

前立委梁牧養「摃上」潘孟安 今早又到屏檢抗議

民進黨前立委梁牧養槓上屏東縣長潘孟安，連續多日以「火大爆報」爆料指潘孟安勾結財團，屏東縣府上月底委託律師提告，不到一周，...

男子將4車撞爛還昏睡車上 警方叫醒他直接扭送警局

一名姜姓男子昨日深夜11時許開車行經新北市林口區竹林路，涉嫌酒後駕車，撞毁路旁多輛停放的車輛，還因不勝酒力，直接昏睡在車...

毒友中毒他竟綑綁偷錢、金項鍊 還拿塑膠袋裹屍防飄臭

男子邵建南到毒友李基福住處吸食安非他命、施用海洛因，李用毒過量而昏迷，邵認有機可乘，綑綁李的雙手，再搜刮屋內2萬元現金和...

南投仁愛鄉長吳文忠涉弊遭羈押 縣府：停職派代

南投縣仁愛鄉長吳文忠疑涉及工程弊案傳昨遭檢調約談，訊後台中地檢署向台中地院聲請羈押獲准，縣府民政處今證實且表示，將依地方...

張天欽自比「東廠」重創促轉會 公懲會今判撤職

行政院促轉會前副主委張天欽，前年8月24日召集部屬研擬操作議題，欲打擊國民黨新北市長參選人侯友宜的選情，還以「東廠」自比...

熱門新聞

「老婆被性侵我在裡面關」 殺人被判13年男子喊不公

斗六江厝里農田驚現鱷魚 義消徒手花10多分制伏

北市保全運鈔車下國道翻覆 錢灑滿地兩保全員送醫

高雄義永寺廟前榕樹垮下 1死3傷

性侵案傳被害人閨密、女主管 鈕承澤如洗「三溫暖」

性侵女按摩師辯性交易 色男：沒射精所以不想付錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。