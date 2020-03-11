前立委梁牧養「摃上」潘孟安 今早又到屏檢抗議

民進黨前立委梁牧養槓上屏東縣長潘孟安，連續多日以「火大爆報」爆料指潘孟安勾結財團，屏東縣府上月底委託律師提告，不到一周，梁牧養就收到傳票，原定今天開庭，他今天到屏東地檢署前抗議司法不公，屏檢淪為縣府打手，並申請檢察官蔡榮龍迴避。

屏東地檢署發言人陳怡俐表示，針對梁牧養涉嫌妨害名譽案件，承辦檢察官原訂今天上午9時30分開庭，因被告遞狀聲請檢察官迴避，地檢署在收狀後將依法處理。

民進黨前立委梁牧養在屏東車城經營的馬場遭取締，107年又因土地租約到期，與新地主衍生糾紛，雙方鬧上法院，梁牧養質疑縣府是圖利財團「查水表」，上月底在屏東市成立「好屏東公共論壇」辦公室，同時推出「火大爆報」廣發，屏東縣政府隨即於2月26日提告。

梁牧養說，一般提告案件，從檢察官開出傳票到第一次開庭，多半需要一至兩個月的時間，沒有想到屏東地檢署速度之快，縣府在上月2月26日提告後，他在本月4日就收到傳票，今天就要開庭，地檢署的效率那麼好，實在讓人質疑。