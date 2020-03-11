男子將4車撞爛還昏睡車上 警方叫醒他直接扭送警局

一名姜姓男子昨日深夜11時許開車行經新北市林口區竹林路，涉嫌酒後駕車，撞毁路旁多輛停放的車輛，還因不勝酒力，直接昏睡在車上，直到警方抵達現場將他從睡夢中搖醒，確認他沒有受傷後逮回警局。他酒測值達每公升1.0毫克嚴重超標，被依公共危險罪嫌移送法辦。

肇事的姜姓男子（40歲），昨晚與友人聚餐吃薑母鴨，席間不僅暢飲啤酒，更在酒酣耳熱之際拿出高粱豪飲，沒想到姜男散會後堅持開車回家，友人也因不勝酒力沒有阻止，讓姜男開著廂型車上路，返回湖北里的住處。

姜男在一路蛇行搖晃中行經中山路時，突然遇上酒駕臨檢，他擔心被發現酒後駕車，急忙鑽小巷逃避臨檢並且加速逃逸，警方隨即出動警網在後方示意停車。姜男因酒精影響無法集中精神駕車，稍不留神就朝竹林路路旁整排汽車撞了上去，3輛車被撞地推擠在一起。

文化派出所副所長王駿騰發現撞車事故後，立即上前了解狀況，只見姜男坐在駕駛座疑似暈了過去，但仔細一看，才發現他根本在呼呼大睡。姜男酒醒後只表示，事發時腦筋一片空白「不記得發生什麼事了」。

經警方酒測，發現姜姓男子酒測值嚴重超標，高達每公升1.0毫克，讓處理員警痛斥簡直害人害己，所幸姜男這次酒駕僅僅是撞爛4輛車，如果波及到他人後果不堪設想，全案經警詢後依涉嫌公共危險罪，將他移送新北地檢偵辦。

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