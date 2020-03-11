毒友中毒他竟綑綁偷錢、金項鍊 還拿塑膠袋裹屍防飄臭

男子邵建南到毒友李基福住處吸食安非他命、施用海洛因，李用毒過量而昏迷，邵認有機可乘，綑綁李的雙手，再搜刮屋內2萬元現金和金項鍊，還試圖盜領銀行存款。李身亡，邵擔心事情曝光後假釋會被撤銷，先典當金項鍊，再購買黑色大塑膠袋包裹屍體，防阻屍臭飄散，裹屍前還不忘脫下李手上的3枚金戒指和1枚玉戒。高等法院依遺棄致人於死罪判邵2年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

此外邵犯竊盜罪部分，新北地院處4月得易科罰金之刑，此部分二審即定讞，犯罪所得也全沒收。

邵建男2015年9月6日深夜到新北市李家吸毒，李卻因嗑毒過量而昏迷、死亡，但死前邵不僅沒協助救治，還趁機搜刮他家當。因李的女友多日聯繫不到他，輾轉告知李的家人，胞弟報警、會同房東入屋查看，這才發現李被雙層共4個黑色塑膠袋裹住、陳屍床上。

邵落網時坦承拿了李的現金和金項鍊，到提款機領錢卻發現李沒有存款，也承認用2個黑色大型塑膠袋由李的頭部往下套、再拿另2個黑色大型塑膠袋由腳部往上套，並用膠帶朝繞交接處。但邵說，曾和李訴苦經濟狀況不好，李同意借錢，後來因講好一起用毒，詎料李沒醒來，還看到有屍斑，「我就嚇傻了」。

「我不想味道跑出來」邵建南說擔心被人發現，也怕自己的假釋遭撤銷，才將李基福「裝起來」；他辯解上下塑膠袋交接的地方有用透明膠帶纏繞起來，可能這樣才造成李手腕有被綑綁的痕跡。

高院認為邵建南雖和李同時用毒，但他沒有對李有任何法令上救助、扶助、養育或保護義務，但他構成刑法「無義務遺棄致死」罪。

高院認為邵明知李已神智不清，卻還綑綁他雙手、竊盜，造成李死亡，事後又否認犯行，也沒和李家人和解，更何況還因怕假釋被撤銷而已塑膠袋裹屍、延誤檢警辦案，屍體被發現時已腫脹，家屬悲痛難耐，應懲儆。最高法院認同高院見解，駁回上訴。