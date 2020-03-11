南投仁愛鄉長吳文忠涉弊遭羈押 縣府：停職派代

南投縣仁愛鄉長吳文忠疑涉及工程弊案傳昨遭檢調約談，訊後台中地檢署向台中地院聲請羈押獲准，縣府民政處今證實且表示，將依地方制度法第78、82條規定停職，並派員代理，這也是921地震後第5名鄉長因官司纏身下台或被關。

縣府民政處指出，昨獲知吳文忠遭台中地方檢察署向台中地方法院聲請羈押獲准，但為何案件遭收押，縣府也還未確定確切原因，目前已發文向台中地檢索取相關資料，之後將根據資料依地方制度法第78條簽准停止職務，再依第82條派代。

而仁愛鄉公所去年10月才遭檢調搜索，帶走前年及去年發包執行的工程案件資料達40餘件，吳文忠及建設課承辦人員等3人遭約談，但吳之後無保請回，當天還趕回公所上班，但也強調清白，配合檢調釐清案情，未料昨遭聲請羈押獲准。

據瞭解，此次吳文忠遭聲請羈押獲准應與去年遭搜索恐涉及107年度和108年度的鄉內工程建設弊案有關；對於，鄉長被羈押，公所員工仍感到很訝異，但公所主管表示，公所行政運作仍要維持正常運作，就看後面院檢、縣府程序怎麼走。

而921地震後的仁愛鄉長幾乎都官司纏身，第14屆鄉長卓文華因貪污案遭收押，第16屆任內也因涉工程弊案曾遭覊押，第15屆陳世光、第17屆孔文博因賄選案判當選無效，如今第18屆也吳文忠也因涉弊被羈押，也讓地方議論紛紛。