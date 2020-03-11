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張天欽自比「東廠」重創促轉會 公懲會今判撤職

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
張天欽。報系資料照／記者杜建重攝影
張天欽。報系資料照／記者杜建重攝影

行政院促轉會前副主委張天欽，前年8月24日召集部屬研擬操作議題，欲打擊國民黨新北市長參選人侯友宜的選情，還以「東廠」自比，政壇掀波。監察院認為張讓社會嚴重質疑促轉會能否推動轉型正義，通過彈劾，公務員懲戒委員會今判撤職並停止任用二年。

本案源於促轉會前副研究員吳佩蓉向媒體爆料，指張天欽前年8月24日在會議中抨擊當時正在參選的新北市長候選人侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」，並說「這個如果沒有操作很可惜」，引發各界議論。

行政院當時組成「釐清促進轉型正義委員會0824事件」專案小組，之後發表報告指張在會議中「思慮欠周、言語輕率」，嚴重損及其所屬機關公信力，對於轉型正義推動造成極為不利影響，「應負最大程度的政治責任」，行政院2018年9月14日也予以免職。

監院調查，張天欽當天邀主秘等5人開非正式會議，討論如何繼續炒作除垢法和侯友宜相關新聞。張在會中表示「侯友宜說鄭南榕案件他是去救援、問心無愧，是轉型正義最惡劣的例子，如果沒有炒作很可惜，不直接講，間接影射的話最可怕、殺傷力最強。」、並說「我不接受黃主委定調走南非的和解不走德國的究責，絕對會把他翻案。不管是侯友宜涉及的，我們就提前引爆，我絕對是戴著鋼盔上了。」

張天欽還說「我們準備例子，民進黨立委每人餵威權題，讓議會變成一個promotional的，促轉會、內政委員、中選會都會燒的。我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠，司法及法制委員會的8個民進黨委員是我們的側翼」。

監委認為張天欽違反公務員服務法、促轉條例「促轉會委員應超出黨派以外，依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動」及行政中立法等規定，去年10月1日通過彈劾，移請公懲會審理。

侯友宜 張天欽

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