影／全台最大警分局分家了！ 大雅分局今風光揭牌

為舒緩台中市警察局「全台最大分局」豐原分局轄區43萬餘市民壓力，台中市警局籌備多時，今於大雅區成立大雅分局，轄區囊括大雅區、潭子區，員警編額316人，服務20萬5千名市民，有效舒緩原豐原分局全台最高的警民比壓力。

大雅分局成立於原大雅派出所同址(台中市大雅區中清東路226號)，從籌劃到興建完工歷經台中市三任市長，台中市長盧秀燕指出，原豐原分局轄區人口數高達43萬餘人，員警勤務繁重，大雅分局成立有效提升台中治安穩定能量。

立法委員楊瓊瓔表示，大雅分局轄區包含大雅區、潭子區，人口數10萬餘人的潭子區設立三處分駐、派出所，反觀人口數同樣10萬餘人的大雅區只有兩處派出所，她向市府爭取未來大雅區再增設第三處派出所，服務地方。

基層員警透露，大雅區鄰近交流道與工業區，近年人口數激增，確實有增加第三處派出所的必要，多數基層「樂見其成」，希望市府重視，增添新警力。