快訊

誰餵美國吃「鴉片」？奧克拉荷馬州的公害訴訟戰

竹女高三生滯留湖北趕上包機返台了！預計可趕上二階面試

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／全台最大警分局分家了！ 大雅分局今風光揭牌

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市警局第15個大雅分局今落成啟用，台中市長盧秀燕(右五)、警察局長楊源明(右四)等人到場剪綵、揭牌。記者林佩均／攝影
台中市警局第15個大雅分局今落成啟用，台中市長盧秀燕(右五)、警察局長楊源明(右四)等人到場剪綵、揭牌。記者林佩均／攝影

為舒緩台中市警察局「全台最大分局」豐原分局轄區43萬餘市民壓力，台中市警局籌備多時，今於大雅區成立大雅分局，轄區囊括大雅區、潭子區，員警編額316人，服務20萬5千名市民，有效舒緩原豐原分局全台最高的警民比壓力。

大雅分局成立於原大雅派出所同址(台中市大雅區中清東路226號)，從籌劃到興建完工歷經台中市三任市長，台中市長盧秀燕指出，原豐原分局轄區人口數高達43萬餘人，員警勤務繁重，大雅分局成立有效提升台中治安穩定能量。

立法委員楊瓊瓔表示，大雅分局轄區包含大雅區、潭子區，人口數10萬餘人的潭子區設立三處分駐、派出所，反觀人口數同樣10萬餘人的大雅區只有兩處派出所，她向市府爭取未來大雅區再增設第三處派出所，服務地方。

基層員警透露，大雅區鄰近交流道與工業區，近年人口數激增，確實有增加第三處派出所的必要，多數基層「樂見其成」，希望市府重視，增添新警力。

台中市警局指出，大雅分局為台中市警局第15個分局，由警政監林宏儒代理大雅分局長一職，內部設6組(行政、督察、防治、保防、保安民防、交通)、3室(秘書、人事、會計)、3隊(偵查、警備、交通)、1中心(勤務指揮中心)及5分駐(派出)所，分別為：潭子、潭北、頭家、大雅、馬岡，員警預算員額為316人，警勤區129個。

現任市警局主任秘書許慶豐(中)、警政監林宏儒(右)代理大雅分局長，與現任豐原分局長黃永志(左)，三位「豐原分局長」難得齊聚一堂。記者林佩均／攝影
現任市警局主任秘書許慶豐(中)、警政監林宏儒(右)代理大雅分局長，與現任豐原分局長黃永志(左)，三位「豐原分局長」難得齊聚一堂。記者林佩均／攝影
台中市警局第15個大雅分局今落成啟用，台中市長盧秀燕(左四)、警察局長楊源明(左五)等人到場剪綵、揭牌。記者林佩均／攝影
台中市警局第15個大雅分局今落成啟用，台中市長盧秀燕(左四)、警察局長楊源明(左五)等人到場剪綵、揭牌。記者林佩均／攝影

延伸閱讀

楊瓊瓔提台中空汙一周口罩應領7片 蘇貞昌：全國公平

蘇貞昌：中市以誤繕撤銷中火許可證不當

馬英九參拜大甲鎮瀾宮 引起地方社團臉書網友論戰

國民黨主席補選 江啟臣：選完就是團結的開始

相關新聞

張天欽自比「東廠」重創促轉會 公懲會今判撤職

行政院促轉會前副主委張天欽，前年8月24日召集部屬研擬操作議題，欲打擊國民黨新北市長參選人侯友宜的選情，還以「東廠」自比...

大叔冒用帥男照性侵幼女遭通緝 賊星該敗被雲林警逮捕

56歲路姓男子涉嫌性侵幼女被依姦淫幼女罪重判12年，但路男未報到服刑106年遭台北地檢署發布通緝，逃亡兩年多日前遭雲林虎...

前立委梁牧養「摃上」潘孟安 今早又到屏檢抗議

民進黨前立委梁牧養槓上屏東縣長潘孟安，連續多日以「火大爆報」爆料指潘孟安勾結財團，屏東縣府上月底委託律師提告，不到一周，...

男子將4車撞爛還昏睡車上 警方叫醒他直接扭送警局

一名姜姓男子昨日深夜11時許開車行經新北市林口區竹林路，涉嫌酒後駕車，撞毁路旁多輛停放的車輛，還因不勝酒力，直接昏睡在車...

毒友中毒他竟綑綁偷錢、金項鍊 還拿塑膠袋裹屍防飄臭

男子邵建南到毒友李基福住處吸食安非他命、施用海洛因，李用毒過量而昏迷，邵認有機可乘，綑綁李的雙手，再搜刮屋內2萬元現金和...

南投仁愛鄉長吳文忠涉弊遭羈押 縣府：停職派代

南投縣仁愛鄉長吳文忠疑涉及工程弊案傳昨遭檢調約談，訊後台中地檢署向台中地院聲請羈押獲准，縣府民政處今證實且表示，將依地方...

影／全台最大警分局分家了！ 大雅分局今風光揭牌

為舒緩台中市警察局「全台最大分局」豐原分局轄區43萬餘市民壓力，台中市警局籌備多時，今於大雅區成立大雅分局，轄區囊括大雅...

保險業前區經理誆「保證獲利」 賺700多萬業績獎金遭訴

南山人壽北部地區一名王姓女前區經理，2011年至2017年間，向保戶佯稱保證每年獲利8％，6名保戶不疑有他，共購買44張...

站三七步嗆刁難...新兵毆值星官 法官撤銷輕判、改重判

空軍常備役黃姓二兵3年前接受入伍新訓，在單兵基本教練時打瞌睡，遭教育班長糾正，沒想到他不服管教，站三七步回嗆教育班長「刁...

老公施暴老婆反擊 告他傷害、聲請保護令、求償3箭齊發

基隆市退休的幼教老師與在台電工作的丈夫發生口角，結果被丈夫打傷。她先告丈夫傷害判拘役30天，聲請保護令也獲准，最後再向丈...

轉傳不實肺炎訊息 新竹五婦人服勞役罰萬元緩起訴

新竹市政府上月中旬發現有民眾透過LINE轉傳新竹空軍基地「剛確診1人已感染肺炎」的不實訊息，經衛生局澄清，且該行為嚴重影...

中風男遭陸妻嗆「你不行」 砍53刀致妻死亡仍判12年8月

中風的呂姓男子懷疑王姓陸配外遇，去年8月在她經營的檳榔攤口角，當晚返回宜蘭頭城住處時，又繼續吵，呂拿手果刀狂刺妻子身體5...

熱門新聞

「老婆被性侵我在裡面關」 殺人被判13年男子喊不公

斗六江厝里農田驚現鱷魚 義消徒手花10多分制伏

北市保全運鈔車下國道翻覆 錢灑滿地兩保全員送醫

萬瑞快速道路中午連環車禍！轎車撞到變形 3人送醫

林口交流道科技執法將上路 3月底建置完成

駕駛不諳山路地形 休旅車兩顆輪子滑出路緣懸在山崖邊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。