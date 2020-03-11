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影／全台最大警分局分家了！ 大雅分局今風光揭牌
為舒緩台中市警察局「全台最大分局」豐原分局轄區43萬餘市民壓力，台中市警局籌備多時，今於大雅區成立大雅分局，轄區囊括大雅區、潭子區，員警編額316人，服務20萬5千名市民，有效舒緩原豐原分局全台最高的警民比壓力。
大雅分局成立於原大雅派出所同址(台中市大雅區中清東路226號)，從籌劃到興建完工歷經台中市三任市長，台中市長盧秀燕指出，原豐原分局轄區人口數高達43萬餘人，員警勤務繁重，大雅分局成立有效提升台中治安穩定能量。
立法委員楊瓊瓔表示，大雅分局轄區包含大雅區、潭子區，人口數10萬餘人的潭子區設立三處分駐、派出所，反觀人口數同樣10萬餘人的大雅區只有兩處派出所，她向市府爭取未來大雅區再增設第三處派出所，服務地方。
基層員警透露，大雅區鄰近交流道與工業區，近年人口數激增，確實有增加第三處派出所的必要，多數基層「樂見其成」，希望市府重視，增添新警力。
台中市警局指出，大雅分局為台中市警局第15個分局，由警政監林宏儒代理大雅分局長一職，內部設6組(行政、督察、防治、保防、保安民防、交通)、3室(秘書、人事、會計)、3隊(偵查、警備、交通)、1中心(勤務指揮中心)及5分駐(派出)所，分別為：潭子、潭北、頭家、大雅、馬岡，員警預算員額為316人，警勤區129個。
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