保險業前區經理誆「保證獲利」 賺700多萬業績獎金遭訴

南山人壽北部地區一名王姓女前區經理，2011年至2017年間，向保戶佯稱保證每年獲利8％，6名保戶不疑有他，共購買44張投資型保單，王女獲得700多萬元業績獎金。2018年間，有保戶拿不到獲利憤而提告，台北地檢署調查後，今依詐欺罪將她起訴。

檢方調查，王姓女業務員（60歲）從1998年3月至2018年6月間任職於南山人壽。2011年間，她以自製的「保單價值試算表」向保戶佯稱保證每年可獲利8％，並寫出獲利級距，顯示將逐年上升。

自2011年至2017年間，有6名年約50、60歲的保戶相信她的說法，因想提前規劃退休後生活，共向她購買44張投資型保單。投保期間，王女還向幾名保戶說可以「部分贖回」，卻將贖回的保費假裝是「獲利」，分給其他保戶。

檢方查出，王女為獲得高額的業績獎金，不斷慫恿保戶「開新單」而非「增值舊保單」，共獲得700多萬元開新單的業績獎金。2018年間，有保戶拿不到獲利，提告王女涉違反銀行法、詐欺等罪。

檢方認為，王女對保戶佯稱「保證獲利」已涉嫌詐欺；由於保費是直接流入南山人壽公司帳戶，並不構成違反銀行法，此部分不起訴，今僅依詐欺罪將她起訴。