站三七步嗆刁難...新兵毆值星官 法官撤銷輕判、改重判

空軍常備役黃姓二兵3年前接受入伍新訓，在單兵基本教練時打瞌睡，遭教育班長糾正，沒想到他不服管教，站三七步回嗆教育班長「刁難」；當天值星官見狀，喝令黃出列。黃當眾損顏面，出手猛毆值星官。橋頭地院簡易判決輕判黃拘役50日，檢方不服上訴，合議庭改重判有期徒刑1年2月，仍可上訴。

判決指出，黃姓二兵在2017年底被分發到海軍新兵訓練中心第二大隊第六中隊訓練，該梯次新兵集合操練單兵基本教練時，黃姓二兵打瞌睡遭教育班長糾正又出言不遜，被當天擔任值星官的許姓中士請出列。黃一時惱羞成怒，出手毆打許，旁人連忙出手制止，但許頸部已受鈍挫傷。

許姓值星官怒告黃，橋頭地院一審簡易庭認定，黃對「上官」施暴，依陸海空軍刑法對上官施暴行罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。然而，橋檢徵詢軍方後，認為黃兵嚴重違反軍紀，一旦輕判，恐重創軍方領導統御威信，檢方決定上訴。

合議庭審理，認為許是新兵訓練教育班長，負有集合指揮全隊、執行差勤派遣、維持部隊上課秩序等職責，對於黃姓二兵具有「命令權」，兩人之間有指揮關係，認定許對於黃而言，無疑是具有命令權的「長官」，並非原審認定的「上官」，全案應從重，以陸海空軍刑法對長官施強暴罪論處。

橋頭地院合議庭指出，黃只因新兵訓練操課時打瞌睡遭糾正，就認為許姓值星官有意刁難，而對長官施暴，不僅損及部隊團結，還減損部隊長官領導威信，相當不應該；綜合衡量情節、犯後態度後，撤銷原判決，改依對長官施強暴罪，判處有期徒刑1年2月，仍可上訴。

雖然黃在審理時表明願意賠償許，但他還在監執行，無從籌措賠償金，導致還未能與許達成和解。