老公施暴老婆反擊 告他傷害、聲請保護令、求償3箭齊發

基隆市退休的幼教老師與在台電工作的丈夫發生口角，結果被丈夫打傷。她先告丈夫傷害判拘役30天，聲請保護令也獲准，最後再向丈夫求償精神慰撫金50萬元。丈夫辯稱，兩人起衝突不能全怪她，慰撫金1萬元就夠了。基隆地院審酌案發原因及雙方條件，判慰撫金以3萬元為適當。全案可上訴。

妻子起訴指出，她和丈夫結婚超過30年，生育1子1女。去年5月26日凌晨0點多在家中，因丈夫認為她與女兒的爭執音量過大，與她發生口角衝突，後來在浴室內動手毆打、拉扯她，造成手部紅腫、瘀傷等。

妻子說，她告丈夫涉嫌傷害，基隆地方方法判丈夫拘役30天。她向家事法庭聲請保護令，也在去年7月11日獲准。因為被丈夫毆打受傷，她要再向丈夫求償醫療費650元、精神慰撫金50萬元。

丈夫答辯，當天的紛爭起因夫妻對子女的管教問題，不可完全歸責於他。況且兩人拉扯時，他的手也受傷。他願賠償妻子醫療費，但她請求精神慰撫金50萬元沒有依據，賠她1萬元就已足夠。

法官認為，被告故意傷害原告，應負損害賠償責任。妻子因遭丈夫毆打掛急診，求償醫療費650元自應准許。

精神慰撫金部分，妻子主張婚後長期受丈夫言語及肢體暴力，導致罹患精神疾病，又因細故遭丈夫毆打成傷，身心受創甚鉅，因此求償50萬元；丈夫則是否認長期對妻子施暴。妻子縱有受丈夫其他施暴行為造成精神受損，並非此次犯罪所生損害，不可一併提起附帶民事訴訟。

法官說，雙方為多年夫妻關係，丈夫竟因口角紛爭就動手毆打妻子，侵害妻子身體權及健康權，讓她精神上承受痛苦。審酌案發緣由及妻子為退休幼教人員，丈夫任職台電，月薪7萬多元等雙方身分、經濟能力，判妻子請求精神慰撫金以3萬元為適當。