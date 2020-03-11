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轉傳不實肺炎訊息 新竹五婦人服勞役罰萬元緩起訴

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府上月中旬發現有民眾透過LINE轉傳新竹空軍基地「剛確診1人已感染肺炎」的不實訊息，經衛生局澄清，且該行為嚴重影響整體防疫工作，警、調立刻展開專查，傳喚5名女子到案說明。圖／報系資料照
新竹市政府上月中旬發現有民眾透過LINE轉傳新竹空軍基地「剛確診1人已感染肺炎」的不實訊息，經衛生局澄清，且該行為嚴重影響整體防疫工作，警、調立刻展開專查，傳喚5名女子到案說明。圖／報系資料照

新竹市政府上月中旬發現有民眾透過LINE轉傳新竹空軍基地「剛確診1人已感染肺炎」的不實訊息，經衛生局澄清，且該行為嚴重影響整體防疫工作，警、調立刻展開專查，傳喚5名女子到案說明；新竹地檢署偵查終結，考量她們坦承犯行，深感悔悟，加上所傳訊息尚有提醒注意防疫措施等內容，予以緩起訴處分。

檢方指出，余、孫、呂、陳、黃姓女子等人明知大陸地區湖北省武漢市出現新型冠狀病毒肺炎疫情相當嚴重，且衛 生福利部已於民國109年1月15日公告為「嚴重特殊傳染性肺炎」屬第五類法定傳染病，不得散播有關傳染病流行疫 情之謠言或不實訊息，但5人仍陸續於2月19日晚間以LINE群組中轉傳「緊急通告，新竹市已確診一例，新竹空軍基地剛確診一位已感染肺炎。請大家外出一定要戴口罩，回家記得勤洗手，沒事不要趴趴走」等訊息。

檢方5名女子到案後均坦承不諱，檢方勘驗LINE畫面翻拍照片，認為事證明確，5人皆犯傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之不實訊息罪」。

不過，檢方認為，5名女子都沒有前科，因一時失慮犯錯，犯後均坦承犯行，深感悔悟，且所傳訊息尚有提醒注意防疫措施等內容，經歷司法偵查程序已經讓她們有所警惕，允以緩起訴處分，余女須服勞役150小時、法治教育1次 ，其餘四人各向公庫支付新台幣1萬元、法治教育1次 。

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