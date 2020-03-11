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中風男遭陸妻嗆「你不行」 砍53刀致妻死亡仍判12年8月

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
呂姓男子懷疑王姓陸配外遇，拿水果刀砍她53刀，一審被依殺人罪判刑12年8月，褫奪公權6年；台灣高等法院今駁回上訴。資料照片。記者王宏舜／攝影
呂姓男子懷疑王姓陸配外遇，拿水果刀砍她53刀，一審被依殺人罪判刑12年8月，褫奪公權6年；台灣高等法院今駁回上訴。資料照片。記者王宏舜／攝影

中風的呂姓男子懷疑王姓陸配外遇，去年8月在她經營的檳榔攤口角，當晚返回宜蘭頭城住處時，又繼續吵，呂拿手果刀狂刺妻子身體53刀，妻子傷重不治。宜蘭地院依殺人罪判呂12年8月徒刑，褫奪公權6年；呂和檢方皆上訴，但台灣高等法院今駁回。

考量呂健康欠佳，審判長諭知30萬元交保，呂和家人承諾3日內籌錢。

62歲的呂有竊盜、毒品前科，和王姓陸配生2個女兒，他坦承殺妻（46歲）。命案發生在去年8月6日晚間，隔天女兒回家時，發現母親的房間內有血水流出、房門上鎖，驚覺不妙。呂逃往胞妹家，但胞妹報警，他急逃離，幾個小時後在桃園遭逮。

死者頸部有13處、胸部16處、背部24處銳器傷，頸動脈、肺臟、心臟傷勢併大量出血，因出血性休克而死亡。宜蘭地院認為呂下手凶殘、殺意甚堅，一再指責妻子在外與多人「濫交」，推諉殺人過錯，考量他中風行動不便，曾擔任解說員工作，判他12年8月徒刑，褫奪公權6年。

高院開庭時，王說妻子去年7月才從大陸回來，接著又說「9月要再回去」，他認為妻子已有新歡，「真的很生氣、沒感情了」。

律師辯護指死者嗆呂「你不行、沒能力了」、「別的男人可以給我幸福」，衝動下才犯罪。律師說，呂深愛妻子，還用繼承的土地去貸款800萬元，妻子開檳榔攤、在海南島買房、甚至小舅子的帳款都是呂處理；呂因中風，怕失去妻子，曾提出「我再給你100萬，妳待在台灣1年看看」，但王姓陸配仍堅持要走，還嗆丈夫「不行了」、「別的男人可以給我幸福」。

雖然父親殺了母親，但高院行準備程序時，女兒一看到羈押中的呂，便撒嬌地問「有沒有想我？」，並要求法官「判輕一點吧！」。律師說，女兒之所以請法官輕判父親，就是不希望父親老死獄中，而王婦經常要女兒別再念書「趕快去賺錢、找人嫁了」，觀念與呂有落差。

公訴檢察官則批呂「得不到就毀了她」，心態可議，認為女兒選擇原諒也是不得已的選擇，主張若不判呂死刑，至少也要處無期徒刑。

高院審理後維持一審見解，駁回呂和檢察官上訴；因呂訴苦身體狀況不好，羈押期間看診「不專業」，合議庭同意30萬元交保。

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