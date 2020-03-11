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南迴改安朔岔路未禁左轉 民眾無端被台東警開單引民怨

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣即時報導
台東南迴改連接達仁鄉安朔村岔路，因未設置禁止左轉號誌，村民進出卻遭警方攔查開單，引起民怨，質疑警方拚績效。記者尤聰光／攝影
台東南迴改連接達仁鄉安朔村岔路，因未設置禁止左轉號誌，村民進出卻遭警方攔查開單，引起民怨，質疑警方拚績效。記者尤聰光／攝影

台東南迴改連接達仁鄉安朔村岔路，因未設置禁止左轉號誌，村民進出卻遭警方攔查開單，有人1個月內遭罰15張，甚至鄉公所垃圾車也被開單，引起民怨，質疑警方拚績效。縣警局交通隊表示，將加強員警教育。

縣警局交通隊表示，民眾被舉發的這段路線，並沒有限定車種通行，只要在安朔交控中心前的岔路右轉進去安朔村，或左轉出去安朔復興路，都不算是違規，可能是員警不曉得這一段是平面道路，會針對遭開罰民眾來做撤銷動作。

位在南迴改安朔交控中心和達仁消防分隊旁的岔路，右轉是通往屏東草埔及森永隧道的方向，左轉則是通往安朔村復興路，不少村民進出都走岔路，未料，左轉車輛卻常被員警攔查開單，從去年12月23日通車以來，共開出50張罰單。

「警方這樣開單太沒道理了！」前達仁鄉長張金生說，岔路沒有禁止左轉號誌，只有禁止3.5噸以上車輛和機車右轉，所以村民都認為可以左轉，但警方就針對左轉車輛開單，如果是這樣，這個岔路對村落完全是沒有甚麼意義。

達仁鄉公所清潔隊長蔡玉珍表示，日前公所垃圾車開往安朔交控中心前回收垃圾，就被員警開單，執行公務去收垃圾也不行，那交控中心和消防分隊的垃圾以後請員警來收好了，收到罰單當然要上訴。

「擺明警方拚績效亂開單！」林姓村民不滿的說，明明就沒有設置禁止左轉的號誌，路面上也畫左轉標線，警方硬是開單，完全搞不清楚狀況，有人還被開了15張罰單，誰會服氣。

台東縣警局交通隊表示，安朔交控中心前的岔路右轉進去安朔村，或左轉出去安朔復興路，都不算是違規。記者尤聰光／攝影
台東縣警局交通隊表示，安朔交控中心前的岔路右轉進去安朔村，或左轉出去安朔復興路，都不算是違規。記者尤聰光／攝影
南迴改安朔岔路沒有設置禁止左轉的號誌，路面上也畫左轉標線，村民認為警方開單太沒道理。記者尤聰光／攝影
南迴改安朔岔路沒有設置禁止左轉的號誌，路面上也畫左轉標線，村民認為警方開單太沒道理。記者尤聰光／攝影

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