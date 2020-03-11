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求績效假造檢舉資料緝毒 公懲會判桃園警官休職半年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
警官史維中冒用民眾名義製作檢舉調查筆錄，先後向新北地檢署、新北地方法院聲請核發搜索票緝毒，桃園地院依行使公務員登載不實文書罪判史1年4月徒刑，緩刑4年。公務員懲戒委員會判史休職6月。圖／聯合報系資料照片
警官史維中冒用民眾名義製作檢舉調查筆錄，先後向新北地檢署、新北地方法院聲請核發搜索票緝毒，桃園地院依行使公務員登載不實文書罪判史1年4月徒刑，緩刑4年。公務員懲戒委員會判史休職6月。圖／聯合報系資料照片

警官史維中冒用民眾名義製作檢舉調查筆錄，先後向新北地檢署、新北地方法院聲請核發搜索票緝毒，桃園地院依行使公務員登載不實文書罪判史1年4月徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。桃園市政府將史送公務員懲戒委員會，公懲會判他休職，期間6月。

史維中（33歲）2017年6月26日至2019年10月20日間擔任蘆竹分局巡官，因查知江姓、林姓男子在新北市的租屋處常遭人檢舉施用毒品、賣毒，他想查緝，在查訪梅姓社區管理員並勘查後，認為有人不法。

史要求梅當檢舉人，但梅拒絕，史便宜行事，2018年3月10日冒用梅署名簽檢舉調查筆錄，接著又冒用王姓、呂姓男子名義製成鄰居訪談紀錄表，3月19日拿著這些資料向新北檢、新北院聲請搜索票。史當晚持搜索票搜索，查到江姓男子持有2包Ｋ他命，且江也拉Ｋ。

事後傳出史涉犯準誣告罪、行使公務員登載不實文書罪及非法搜索罪3罪，桃院認為史為了辦案績效，竟枉顧人民權益，不依法定方式偵辦犯罪，這不僅侵害人權，更嚴損警察群體的公正、謹法行事形象。桃院考量史為查緝犯罪以維治安才犯罪，「動機上稍具可資諒解之處」，諭知緩刑4年，史也必須參加4場法治教育、提供90小時義務勞務。

公懲會認為，史維中除犯刑法外，也違反公務員服務法「公務員應依法律、命令所定執行其職務」、「公務員應誠實」，行為足致公眾喪失對他職位的尊重、執行職務的信賴，嚴重損害政府信譽。為維護公務紀律，公懲會認定有懲戒必要，判史休職6月。

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