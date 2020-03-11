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臉書散布台南淪陷疫區假訊息 無聊男子罰2萬元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院認邱散布謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰2萬元，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認邱散布謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰2萬元，可上訴。圖／本報資料照

新冠肺炎疫情嚴峻當下，邱姓男子2月3日晚間在臉書帳號上公開發佈一則「獨家新聞。整批的疫區中國學生在中國警察的護送之下。趁著夜色，已經回到了某大學校區。從此台南東區淪陷。最近旅遊，請不要來台南。」貼文及影片，經疾管署移送刑事局調查後揪出，「不該散佈謠言」邱致歉且刪文，台南地院認邱散布謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰2萬元，可上訴。

警方調查，他公布上述台南區東區淪陷貼文，隨後再發布一則「中國學生已經回到台南某大學了。她們直接在台南市區馬路上夜跑。」的貼文及動態影片。

邱旁白稱：「現在為你錄影的，是一群中國學生，剛好在警察的保護，他們從中國撤離回到台灣，從中國大陸整群的中國留學生，現在回到某大學，非常可怕，他們就把這些人都放進來了，這不是第一批，這是我剛好路過看到的這一批，還有更多批的學生都已經先放進去了，現在整個大學淪為疫區，台南市東區已經淪陷。」

貼文一出，引發許多網友討論，有民眾留言：「你怎麼確定他們是陸生呢？」、邱回應稱：「我甚至知道她有沒有懷孕，好嗎！我就是知道。」等語。更有民眾留言「瘟疫！」等，引發民眾恐慌。

直至警方找上門，他發現事態嚴重，並在臉書上貼文致歉「本人再度向台南人道歉。什麼病毒擴散的新聞，都是不實消息。本人不該散佈謠言。擾亂社會安寧。」。

台南地院調查，邱貼文的當下，中央流行疫情指揮中心1月26日發布命令，限制陸生自即日起至2 月9 日暫緩來台，且據查證該大學駐警隊，上述學生為參加某大學舉辦營隊活動的國內學生，並非中港澳留學生，證實該貼文言論，為不實內容，係屬謠言。

台南地院審酌，被移送人違反社會秩序維護法的手段、散布程度、違反義務的程度，及所生的危害等一切情狀，認邱散布謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰2萬元。

新冠肺炎

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