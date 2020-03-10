海洋竹南離岸風力發電工程爭議 法院駁回環團訴訟

環保團體去年7月間遞交公民告知函給環保署，指海洋公司未設置鯨豚觀察員就出海打樁，屬違法施工，環保署調查後認為業者違反環評法，裁處150萬元罰鍰及環境講習8小時；環團仍認為環保署怠於執行職務，逕行向台北高等行政法院起訴，但法院認為不備起訴要件，裁定駁回。可抗告。

台灣蠻野心足生態協會等環團，認為海洋風力發電公司在6月21日進行海洋竹南離岸風力發電計畫（Formosa 1）打樁工程時，並未依照環評承諾安排鯨豚觀察員，屬於違法施工，去年7月15日向環保署遞交公民告知函。

台灣蠻野心足生態協會專職律師李菁琪指出，在環境影響說明書中曾要求開發業者於打樁期間設置鯨豚觀察員，由觀察員先確認警戒區內至少1分鐘無鯨豚活動，若發現鯨豚進入警戒區，應該等待鯨豚離開30分鐘後，再採取漸進式打樁。

李菁琪表示，遞交公民告知函請環保署考量白海豚的脆弱與稀少性，並依環評法第23條，命開發單位立即停工及處以最高額150萬元罰鍰，且在開發單位提出改善計畫前不得復工。

事後，環團認為環保署在接到公民告知函後，怠於執行職務，依環評法第23條第9項規定直接向法院起訴。法院表示，人民或公益團體依規定逕行提起行政訴訟，須符合「主管機關於書面告知送達之日起60日內仍未依法執行者」要件。

法院指出，此程序上要求，目的在給予行政機關一個能自我省查機會，以確認案件訟爭性是否成熟，使起訴能更趨嚴謹。環保署在環團提出公民告知函前後，曾兩度進行環境影響評估監督作業，並請海洋公司陳述意見。

此外，7月5日、12日，環保署派員執行「海洋竹南離岸式風力發電計畫環境影響說明書」開發案環評監督，發現開發案與說明書內容不符，已違反環評法第17條規定，裁罰150萬元及環境講習8小時。

法院認為，環保署已在法定期間內依法執行，環團逕行起訴不符合「主管機關於書面告知送達之日起60日內仍未依法執行者」要件，而屬不備起訴要件，且不可以補正，所以裁定駁回。