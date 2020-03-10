擅自將公司品牌授權大陸業者 大魯閣前副總遭起訴

以棒壘球打擊場、保齡球館和卡丁車賽車場享譽國內的大魯閣實業股份有限公司，2014年拓展海外運動休閒娛樂版圖，林姓副總經理、萬姓女經理和徐姓總監在大陸地區自立門戶，不但挖走公司潛在客戶，還擅自將「大魯閣」品牌授權給大陸業者，造成公司損失上千萬元。新北地檢署認定林男3人違反證券交易法，今依特別背信罪提起公訴。

起訴指出，林男原為大魯閣公司副總經理，2017年6月因公司營運政策，改派大陸地區子公司「上海大魯閣運動休閒管理有限公司」執行長，專責海外運動休閒娛樂事業，協助公司在大陸的投資案。同時間，萬女和徐男也被指派為子公司的營運總監和財務長，分別於隔年3月升任子公司的營銷處副總和管理處副總。

林男3人明知大魯閣公司準備在大陸發展運動休閒和VR虛擬實境娛樂版圖，卻在2017年9月間自立門戶，成立「上海雷微企業管理諮詢有限公司」，並擅自將「大魯閣」品牌授權給大陸業者使用，導致公司蒙受1116萬餘元損失。全案直到2018年大魯閣公司另派幹部前往大陸才曝光。

偵訊時，林男否認犯行，辯稱「上海雷威」是大魯閣子公司加盟、育成策略所栽培的合作公司，總公司許姓總經理和謝姓董事長都知情，萬女和徐男則將責任都推給林男，稱自己都是聽從林男指示辦事。

大魯閣許姓總經理稱林男雖提過育成計畫，但內容只是找外面的創新公司租用子公司辦公室，分攤辦公司租金，計畫最後也沒有成案。許強調，如果有業者想加盟或使用「大魯閣」品牌，都必須專案呈報，但子公司從未授權其他大陸公司或第三人使用。

檢方調查，全案除了證人指述，還有上海雷微與大陸業者所簽立的授權經營合約、報價單和會議資料等物證，再加上3人犯行導致公司遭受500萬元以上損失，最後認定林男3人涉犯證交法的特別背信罪。