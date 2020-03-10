口罩將可網購取貨 自付物流費7元

「12日起口罩可憑卡網購，每次3片，另需支付7元物流費。」中央疫情指揮中心指揮官陳時中10日宣佈，新版口罩實名制將在12日上路，「但還是繼續在實體藥局的通路販售。」另外，第2架包機已前往中國接回國人，由於國內檢疫場所的量能提升，接回人數可增加至400人。

口罩實名制2.0上路

中央疫情指揮中心指揮官陳時中10日宣佈，「口罩實名制2.0」將在12日上路，網購的物流費7元。民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或可藉由「健保快易通行動APP」進行認證預購。

「口罩販售還是以實體藥局通路為主。」物資組組長王美花強調：「從大數據看出來年輕上班族沒有時間排隊，才多提供網購通路。」至於網購會不會減少實體藥局的口罩數量？她表示，是以產量總額分配給實體藥局跟網購，「在網路上購買後，在實體藥局就沒辦法再購買。」

網購不受單雙號限制

繼續就網購細節說明，陳時中表示，12到18日都可以上網預約，約有700萬片、233萬人份的預購量，並不受身分證末碼單雙號分流限制。之後會統一在19日通知廠商，並於26日起陸續出貨，民眾有一週的時間可以登記，因此無須搶著登記。他也呼籲，「民眾不要第一天就急著進入系統，避免系統癱瘓。」

王美花則表示，一個比較大的困難是量太多，會需要包裝的時間，行政作業上比較有困難，所以如果預約的人超過配額，預購的人就要抽籤，會以簡訊通知，她說：「如果夠的話就不用抽籤，大家都買得到。」

陳時中也表示，在首班包機返台時，國內的隔離場所、檢疫量能都沒有現在的數量，但目前檢疫量能擴張到可收容單日3000人，檢疫所內設施也已改良，但他也表示會量力而為。陳時中說：「病毒很詭譎，先把國人接回來看看，再判斷該做怎樣的準備。」

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