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爭跨國同婚權益 祁家威再上法庭

聯合報 / 賴佩璇／台北即時報導
同婚釋憲聲請人祁家威為爭取跨國同婚權益，與一名丘姓馬來西亞僑生去年於大安戶政事務所登記遭拒，提告請求准許登記同婚。記者賴佩璇／攝影。
同婚釋憲聲請人祁家威為爭取跨國同婚權益，與一名丘姓馬來西亞僑生去年於大安戶政事務所登記遭拒，提告請求准許登記同婚。記者賴佩璇／攝影。

台灣同志目前僅能與另27個同婚合法國家伴侶結婚，同婚釋憲聲請人祁家威為爭取跨國同婚權益，與一名丘姓馬來西亞僑生去年於大安戶政事務所登記遭拒，提告請求准許登記同婚。台北高等行政法院今下午首度開庭，法官請求戶政人員提供馬來西亞結婚制度，以決定準據法，另丘男未提告恐有程序瑕疵，將開庭釐清是否能補正。

2017年5月24日司法院大法官釋憲，台灣迎來婚姻平權。2年後，「司法院釋字第748號解釋施行法」公布，台灣成為同婚合法化國家。依據「司法院釋字第748號解釋施行法」，跨國伴侶適用「涉外民事法律適用法」第46條或「兩岸人民關係條例」第52條規定。

由於「涉外民事法律適用法」明定跨國伴侶的母國必須承認同婚，全世界連同台灣只有28國同婚合法，所以目前台灣同志僅可和其他27個國家伴侶在台登記結婚。

祁家威認為不合理，去年5月24日「司法院釋字第748號解釋施行法」施行後，與一名馬來西亞僑生登記結婚遭拒，提訴願被駁回，再度走上法庭。

訴願被駁回，但訴願決定書提及依據「司法院釋字第748號解釋施行法」，同性兩人符合法定要件即可成立婚姻關係，並未規定國籍因素或以國籍為限。本件卻因「涉外民事法律適用法」及內政部函釋於我國無法結婚登記，似不符合釋字第748號意旨及逾越施行法立法意旨。

訴願決定書指出，「以國籍作為不利之差別待遇，所憑理由為何？是否為達特定公益目的？其手段及目的間是否具實質關聯，而能通過合憲性檢驗，誠有疑慮，致我國同性婚姻之保障未竟全功。」

今進行準備程序，受命法官林麗真詢問戶政人員關於馬國的結婚程序及生效要件為何？戶政人員表示，透過駐外辦事處協助，資料顯示儀式婚與登記婚都有，儀式婚要先提供個資經官方核准，公示約三周左右才發許可准辦儀式。

法官詢問，為何結婚登記申請書上只有祁男簽名？戶政人員解釋，當天兩人都親自到場，這種情況不須另提出申請書，直接由電腦作業，本件是有疑義才由祁男填申請書報內政部。

由於本案僅祁男一人提出訴願、訴訟，丘男並未一同提出，法官認為恐有當事人適格問題，諭知下次開庭後再下定奪。全案改訂5月5日下午續行審理。

祁家威受訪說，目前台灣同婚比較麻煩的是跨國的問題，全世界27個同婚合法的國家才能跟台灣同婚，尤其是亞洲只有我們自己跟自己，其他都不能，這是很麻煩的事。目前已經有500多對跨國同志，其中180對是馬來西亞跟台灣。

他說，今天這位法官提示，要兩個人一起提訴訟才能受理，7年前我提告時，法官是請我另一半來擔任「參加人」，但這次這位法官似乎認為當初沒有兩個人一起提訴訟就是不對，好像有點「劃錯重點」，只好等後續通知看怎樣再說吧。

同婚釋憲 司法院 馬來西亞

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