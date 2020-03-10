成醫體循師改殺人未遂論罪 護師工會：難過失望

成大醫院體循師林光宇前年9月間，被控涉嫌在開刀房刺殺陳姓護理師，陳女幸經急救倖免於難，台南高分院合議庭認林主張職場霸凌屬個人臆測而查無實據，改以殺人未遂論罪，改判2年10月徒刑，陪同聽判的護師工會理事長陳玉鳳表示，感到非常遺憾，也很難過失望。護師工會發表聲明再次呼籲護理職場應重視職場霸凌所帶來的傷害，並且杜絕這樣的情形再發生。

陳玉鳳指出，尊重二審的宣判結果，以及林光宇的決定，若要繼續上訴，護師工會也會繼續陪同，也再次提醒，職場霸凌傷人不可取，一定會需要付出相關的法律責任。她表示，從第一審判決、後的監察院調查、公懲會的結果，都證明職場霸凌確有其事。

護師工會也針對職場霸凌重申五點聲明：一、遭受職場霸凌傷人不可取，且勿重蹈覆轍，應尋求資源、管道協助。二、依照職業安全衛生法之規範，醫院皆應設置申訴管道讓員工可以申訴。三、醫院每年的在職教育，都應有對於職場霸凌的勞動法令教育訓練。 四、提醒所有的護理人員，沉默的幫凶也是助長職場霸凌的行為。 五、護理主管遵守相關勞動法令，也是預防職場霸凌的最好方法。

護師工會表示，我們都不希望職場霸凌發生，但面對已發生的狀況，提出以上五點聲明提醒，對於犯錯傷人的行為，相信也應該為自己犯錯傷人，付出應有的代價，但這樣的社會成本，真的太沉重，所以也提醒成大醫院身為公立醫學中心，應有明確措施改善的作為，公諸大眾，也有帶頭示範改善的效果，讓這樣的情形不再發生。