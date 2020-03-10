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為「阿帕契貴婦」罵陸軍副司令下賤 張友驊得賠35萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
張友驊。圖／聯合報系資料照片
張友驊。圖／聯合報系資料照片

5年前藝人李蒨蓉等人至陸軍航空特戰指揮部601旅營區與阿帕契直升機合影，引發軒然大波，名嘴張友驊批評前陸軍司令部副司令潘家宇「下賤、是這輩子見過最不要臉的國軍將領」，潘提告並求償，張遭高院依公然侮辱罪處拘役30日，得易科罰金定讞。民事部分，台北地院判張應賠25萬元，高等法院今再判張賠10萬元確定。

前中校勞乃成2014年10月29日到台南歸仁營區執行任務期間，偷帶阿帕契直升機頭盔離開，還把頭盔當作萬聖節變裝道具；翌年3月29日他安排妻小和李蒨蓉等26人組成的「貴婦團」逛營區，一行人浩浩盪盪進入停機棚參觀阿帕契直升機，勞還為貴婦團解說、拿頭盔供親友試戴、打開直升機座艙讓大家進入，因照片上傳臉書曝光。

張友驊因認為潘家宇在2015年4月3日對阿帕契事件召開的記者會說明和事實有出入，又認為潘想透過訴訟藉機調查他的消息來源，先是在7月21日、台北地檢署大廳對媒體說「潘家宇是最不要臉的人」、「是我見過國軍將領中最不要臉的」、「是我見過最不要臉的人」、「2 個字給他就是下賤」，2016年4月18日又在台北地院說「他是一個非常不要臉的將領」、「他是一個說謊的將領，非常不要臉的將領」。潘感到屈辱，氣得提告。

張說，潘家宇在記者會上稱勞乃成違規帶人去阿帕契參訪1次，但他的消息來源則指勞乃成、簡聰淵分3次不同的梯次帶人去阿帕契參訪，事後監察院的調查報告也證明他是正確的，潘明顯說謊，身為國軍將領，代表國家發言，「怎麼可以說謊」，他才會罵人。他認為，潘透過訴訟手段，經律師、檢察官查探他的消息來源，「這不是下賤、不要臉是什麼？」，他希望潘的父母可以管教潘不可以說謊，但因為他不能罵潘祖宗十八代，就罵潘下賤。

刑事部分，北院認為張身為資深媒體人，應謹言慎行，卻因認潘所言不實、揣測潘藉由訴訟手段追探他消息來源，輕蔑罵人，判他拘役30日；高院維持一審見解，去年2月駁回上訴定讞。

損害賠償部分，北院斟酌張友驊兩度侮辱，分別應賠償15萬、10萬精神慰撫金。潘上訴，高等法院判張須再賠償10萬元，也就是說張共得付出35萬元的代價。

阿帕契 直升機 國軍

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