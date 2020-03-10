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「老婆被性侵我在裡面關」 殺人被判13年男子喊不公

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
男子謝長智因拿刀刺死女友前男友，被依殺人罪判刑13年定讞，他不服提再審，憤怒地說「老婆被人家性侵，我在裡面關」。記者王宏舜／攝影
男子謝長智因拿刀刺死女友前男友，被依殺人罪判刑13年定讞，他不服提再審，憤怒地說「老婆被人家性侵，我在裡面關」。記者王宏舜／攝影

男子謝長智夜歸，發現女友賈意欣與前男友杜長松竟在他租屋處性交，謝先毆打女友，再斥「你憑什麼碰我老婆？」，杜回嘴「她是我的人」。謝拿出尖刀，朝杜右肩連次刺2刀，杜喪命。新竹地院依殺人罪判謝13年徒刑，高等法院改依「義憤殺人」輕判為5年10月，最高法院撤銷；高院更一審維持13年刑責，最高院定讞。謝聲請再審但提不出新證據，只好撤回聲請，他忿忿說「老婆被人家性侵，我在裡面關」。

謝(43歲)從事輕鋼架裝潢，和杜分別是賈意欣的現、前任男友，事發之前，兩人還一起在賈母住處喝酒。謝與賈意欣交往期間，數度發現賈女與死者往來，甚至發生性關係。賈女也證稱，當晚正在和前男友做愛時，謝突然回家，她先被打，兩個男人也有肢體衝突。

杜嗆「賈意欣是我的人」，謝轉刺他肚子，杜送醫不治。

謝長智不否認動刀，但否認要殺人，說「只是要給他一個教訓」，還指自己拿的是生魚片刀，若要讓對方下黃泉，應該是刺心臟等重要部位。辯護律師也說，謝當時是激於義憤而當場傷害對方，犯的是刑法「當場激於義憤傷害致人於死」罪。

新竹地院認為，凶刀刀長19公分，帶有小鋸齒，刀身中段寬2.3公分，謝長智竟朝杜的腹部刺擊10公分，腹腔至少積血700 毫升，不信他無殺人犯意。雖然情侶非法律上的夫妻關係，忠貞義務不及配偶，但竹院認為本案不符「義憤」要件，且謝在發現他們性交時，曾怒喝「我給你5分鐘穿衣服穿褲子」，隨即走出租屋處屋外，隔2分鐘才折回，與「當場」要件也不符。

高院前審見解和竹院迥異，認為謝是「義憤殺人」，且賈女很想和謝「生小孩」，睡覺時都刻意不穿褲，當天因宿醉而誤把杜認為謝而行房，認為杜不義在先。高院考量謝已與死者家屬和解，開庭時落淚「我不是故意的，我有寫信給他姊姊」，認定他有悔意，判得較輕是要彰顯「法律不外乎人情」。

不過高院前審判決遭最高院撤銷，高院更一審和竹院持相同「殺人」見解，駁回上訴；最高法院去年3月駁回謝長智上訴定讞。

謝長智認為原本都已經打到「義憤殺人」了，卻又峰迴路轉成「殺人」，相當不服氣，聲請再審，並希望傳隔壁房客作證。高院今開庭，因再審需有足以推翻確定判決的新證據，而謝完全沒提新證據，也未委請律師，竹北分局警方前年就找不到「隔壁的房客」，法官告知這樣難以再審，謝只好撤回聲請。

謝長智希望大家將心比心，指沒有人當下會像他那樣，還讓對方有時間穿衣服，結果因這個舉動卻讓他被判得更重；他說，如果真要殺人，19公分的刀「不會只刺一半」。還押台北監獄時，謝說「老婆被人家性侵，我在裡面關」，他不服確定判決。

殺人 新竹

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