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藉玩具鈔「灌水」 地下匯兌詐團半年騙逾2000萬
以陳姓男子為首的詐騙集團，日前在通訊軟體刊登兌幣訊息，誘騙投資客上門從事地下匯兌，在與被害人面交時，以玩具假鈔「灌水」交易，被害人信以為真，將款項匯至指定的境外金融帳戶後才驚覺受騙；警方獲報後已逮獲陳等9嫌，初查有5名被害人，財損共超過2000萬元，警詢後依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦，後續將擴大偵辦。
警方調查，該詐團在微信等通訊軟體上刊登貼文，表示有意者可以用人民幣50萬元（約新台幣216萬元）兌換新台幣220萬5000元，並透過旗下成員與被害人面交，但所謂的220萬5000元綑裝鈔票，則是每綑上下第一張鈔票為真鈔，其餘皆是用玩具假鈔「灌水」而成，等到被害人取款返家後才發現受騙。
台北市警方獲報後，循線追查發現詐團以年約32歲的陳嫌為首謀，陳嫌平時自稱竹聯幫地堂成員，曾在合法金融機構上班，專門處理外幣買賣業務，但他因不明原因缺錢，同時因故丟了飯碗，被錢逼急了，才把腦筋動到地下匯兌犯罪上。
警方初查該詐團行騙近半年，已有5名被害人，財損共超過2000萬元；經數月蒐證，警方今年3月初循線在雙北、桃園等地將涉案的陳等9嫌查緝到案，並查扣綑鈔機、綑鈔繩、偽造銀行提款單、日期戳章等證物一批，詢後依涉詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。
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