私人飛機公司飛特立航空爆弊端？檢警搜索約談前總監

台灣最大私人飛機公司「飛特立航空」董事長楊宿智去年6月在美墜機驟逝後，飛特立懷疑時任總監兼發言人林立平、執行董事張永興等人處理業務不當，導致公司蒙受損失而提告。台北地檢署昨指揮台北市刑大搜索林女住家等處所，並約談林女到案說明，複訊後依背信等罪諭令以30萬元交保。

楊宿智於美國時間去年6月18日在洛杉磯自駕直升機發生意外身故。楊宿智從小抱有飛行夢，從男裝配件貿易起家，創業經驗豐富，更早已是三家位於深圳的電子廠老闆。

2010年看準台灣私人飛機產業萌芽，返台創立專營私人飛機的飛特立航空，在短短3年內成為全台最大私人飛機營運公司，40歲那年更完成飛行夢，4年內拿到固定翼、螺旋槳及七張各型商務機民航運輸執照，更自駕飛機在2年內環遊世界4次。

楊過世後，飛特立航空董事長兼總經理職務由原執行董事張永興暫代，董事會7月進行改選，改由馮竣嗣擔任董事長兼總經理，之後再由遺孀陳吉利擔任董事長。

林立平、張永興遭提告，指控任內處理業務不當，導致公司蒙受損失，涉犯背信等罪。去年12月間，台北市刑大將林立平、張永興移送北檢偵辦。

林立平已從飛特立離職，檢察官林俊廷昨指揮台北市刑大搜索林立平住處、她新任職公司的辦公室，晚間移送複訊，檢察官諭令林立平以30萬元交保，將陸續清查有無內部人士涉案。據了解，張永興不在昨約談名單，不排除日後再傳喚到案。