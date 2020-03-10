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性侵案傳被害人閨密、女主管 鈕承澤如洗「三溫暖」

聯合報 / 記者王聖藜/即時報導
鈕承澤先前為性侵案出庭。本報系資料照／記者王聖藜攝影
鈕承澤先前為性侵案出庭。本報系資料照／記者王聖藜攝影

台北地院審理國片導演鈕承澤性侵案，今天傳喚被害人的閨密、電影「跑馬」劇組的女主管2名關鍵證人出庭作證，接受檢辯交互詰問，證詞對鈕而言有弊、有利，鈕的心情如洗「三溫暖」，至於證詞如何影響裁判結果，視合議庭證據取捨而定。

鈕承澤被控強制性交「跑馬」劇組女助理，訴訟策略採「喜歡被害人說」，今天第9度開庭，合議庭隔離訊問2名證人，庭審從上午9點半進行到12點，鈕離開法院時表情嚴肅。下一次召開辯論庭後，全案可望審查終結。

據了解，被害人的閨密出庭證稱，被害人是否感覺被性侵，要由被害人自己說明，被害人個性本來就不習慣違逆他人，且和被害人談到發生的事，如果被害人不願意，就不會再說下去。

閨密證稱，她看過被害人與鈕承澤LINE上的聊天紀錄，覺得被害人回覆鈕時，反應冷淡，就算前幾則簡訊有被刪除，她也不認為鈕和被害人有什麼感情；閨密說，事情發生後，劇組的人曾希望她去追問出詳情。

閨密證稱，去年12月2日知道發生事情後，每天和被害人聯絡，擔心劇組高層給被害人壓力，至於為何覺得被害人受壓迫，是因被害人第2天就離職；閨密稱，她與被害人相識2年，不認為被害人是情緒反應大的人，但被害人陳述時，一直抓手、猛抽菸，她有建議被害人去就醫。

第2名證人即劇組女主管與鈕承澤關係友好，兒子叫鈕承澤「乾爹」。她稱，與鈕認識約10年，她與鈕有上下直屬的關係，平日工作上會聽鈕承澤的話，不然會挨罵。

女主管證稱，案發當天，因已有好幾天沒有討論拍片的事，所以帶被害人去鈕承澤的家，另攜帶拍片場景的相關資料去，不過，當天沒有討論到工作。

女主管證稱，鈕承澤是個認真的人，她感覺鈕喜歡被害人、也表達過，但應該沒有說過「愛」；鈕當天與被害人聊貓咪、聊在台北討生活的事，她認為既然兩人互有好感，離開時就想讓他們單獨相處、再聊聊天；她強調，被害人已是成年人，如果不想單獨留下可以明說。

女主管稱，當初建議給被害人60萬元補償，是因擔心被害人沒工作，才依她月薪4、5萬元計算出一年年薪的價錢，想給錢沒有特別目的，有很多人提過一樣的建議。

檢方指控，鈕承澤執導「跑馬」認識被害人，2018年11月23日劇組原訂召開工作會議，鈕承澤臨時取消會議，改邀友人到家裡聚會，並藉機請劇組人員帶被害人到場；11月24日凌晨，劇組人員離開，被害人一人獨留鈕家。

鈕在劇組人員離去後，將被害女子強壓在沙發上，強脫衣褲，以手指插入被害女子下體，被害人事發後由室友陪同前往醫院驗傷採證，向警方報案。

檢警偵查，被害女子胸部上殘留的微物跡證為唾液，檢體DNA與鈕承澤相符，下體雖然無驗出與鈕承澤DNA相符的微物跡證，但有新撕裂傷，且被害女子四肢出現新瘀傷，採信被害人指述，認定鈕涉強制性交罪，將鈕起訴。

DNA

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