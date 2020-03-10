阻絕飛沫傳染 中壢警配戴「防護面罩」酒測

新冠肺炎持續延燒，內政部警政署日前雖宣布暫停全國性酒測勤務，但桃園市府基於酒駕零容忍，指示市警局仍應持續執行取締酒駕勤務，為降低值勤同仁感染風險，中壢分局近日採購一批食品工廠所使用的頭戴式「防護面罩」，提供員警於值勤時使用，以保障同仁值勤時安全。

中壢警分局考量員警配戴口罩及防護手套執行酒測程序時，仍有與受測民眾因近距離接觸而感染的風險，近日採購50組食品工廠所使用的頭戴式「防護面罩」，配發給第一線執勤同仁使用，以面罩阻擋飛沫，降低新冠肺炎的傳染風險。

此外，有專家質疑酒測器不衛生，恐有感染新冠肺炎的疑慮。警方指出，目前全台灣酒測器的吹嘴皆為拋棄式，且過去基於衛生考量，加裝了防回流裝置，當民眾吹氣時，氣體不會進到裝置裡，吸氣時也不會讓氣體回流到嘴巴，此次疫情爆發，恰好有防疫的效果。

同時中壢警分局昨天辦理「酒測勤務防疫SOP」示範演練，指導員警酒測時應先以酒精乾洗手，並配戴防護面罩及口罩；禁止探頭或伸手進入車窗或靠近駕駛人；以棉布沾稀釋酒精在酒測器機身擦拭；測試後用酒精乾洗手，避免口沫殘留等標準作業程序，讓員警實地操作更熟稔。