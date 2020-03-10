監獄也有「口罩國家隊」克難自產除能自足還可幫人

「男人除了不會生孩子，沒有什麼不會！」雲林監獄千餘名收容人全數男性，口罩嚴重缺乏，監獄口罩配給不足，又是高群聚場所，只能靠自己，粗線條的男人也拿起針線學做女紅，從裁布、熨燙、裁縫學起，從零有到，克服萬難，不但口罩已能自足，還可送給家扶中心轉送給偏遠貧困家庭，足以媲美「口罩國家隊」。

靠雙手防疫的還不只雲林監獄，雲二監雖有女收容人，但縫紉機不夠，趕緊把倉庫中的老舊機種也搬出來，經一番整修、加油潤滑，也派上用場，幾天下來已達到日產400片目標，足夠全監包括管理員和獄警，甚至還足夠寄回家，保護家人安全。

如何因應「口罩荒」，雲林監獄典獄長林憲銘說，疫情初期，口罩嚴重不足，即便高群聚的監所發配的口罩也有限，但不能因不夠就不用，除全面加強獄房消毒、停止所有群聚活動，想辦法生產口罩，才是長遠之策，國家有困難，口罩我們自己來。

只是雲林監獄1028人全數都是男性，沒人會裁縫，只好一切從零開始，用現有的幾部縫紉機，並臨時成立縫紉班，請來外面縫紉師教做口罩套，從裁剪、車布邊、熨燙，對男收容人的確是一大考驗，吳姓收容人說，沒拿過針線，今天才知小小細針有多沈重，也體驗了女人的偉大。

十多位收容人分工合作，有人裁布，有人車縫，有人執熨斗，果然短短幾天，從起初日產5片到目前增加班員，已能日產百片，不但足以自給，還發送給監所所有工作人員和教誨師，如今更有能力外送幫助別人。

雲林監獄今天送百餘個口罩套給雲林家扶中心，將轉發給偏遠受扶戶，每人兩片，每位女社工不敢相信裁工精巧的口罩套是出自男人之手，尤其是克難製程，她們感動又敬佩，直稱這也是「口罩國家隊」。