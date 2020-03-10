海參泡「液鹼」提高賣相 二審逆轉判有罪沒收1500萬

高雄俊豪公司遭控涉添加工業用「液鹼45%」浸泡海參來增加賣相，大賺1500多萬元，公司及馬姓負責人被依違反食安法起訴，但一審獲判無罪；全案上訴後，高雄高分院認為，由台塑產製的液鹼45%原是合法食品添加物，不過俊豪購入的已經過別間公司分裝，卻沒再查驗登記，仍屬未經許可的添加物，依食安法改判馬1年徒刑，可上訴。

二審合議庭另依違反食安法，處俊豪公司罰金100萬元，並宣告馬姓負責人的不法所得1597萬5000元全數沒收。根據商工登記資料顯示，俊豪已於2017年8月解散。

起訴指控，俊豪公司向合禮公司購買台塑生產的液鹼45%，明知是工業用、未經許可添加在食品，卻將海參用冰醋酸、清水清洗浸泡24小時，再以2到3次RO水清洗後，加入液鹼45%浸泡，讓海參增添賣向，之後再用RO水浸泡3天，放入熱水中煮軟，接續浸泡在蘇打粉加水，每1至2天換水1次，約2星期，最後用冰水泡置就能出售。

2014年3月起到2015年9月期間，俊豪公司將加工過的海參賣給高雄多間知名飯店，不法獲利1597萬5000元，衛生局2015年9月21日登門稽查，便移請檢調偵辦。

馬姓負責人出庭喊冤，辯稱液鹼45%是食品級，且他添加的方式不算食品添加物，應不構成違反食安法；一審委請海科大鑑定整個製作過程後，認定此添加的過程屬「加工助劑」，且2016年間政府才訂出「加工助劑衛生標準」，依法不溯及既往，判馬姓負責人及公司都無罪。

二審合議庭則函詢衛福部食藥署，認為拿液鹼45%浸泡海參使體積變大，屬食品添加物，適用食品添加物的相關管理辦法，並函詢台塑公司，發現液鹼45%生產時是食品添加物，不過經合禮公司分裝後再販售，卻沒依規定再次查驗登記，俊豪公司明知仍用於浸泡海參，違反食安法「食品添加未經中央主管機關許可之添加物而販賣之行為罪」。