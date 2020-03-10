桃園婦人隨手轉貼不實疫情 3萬繳國庫獲緩起訴

桃園市楊梅區62歲謝姓婦人上月7日在「富岡農場快訊」Line群組，轉貼桃園市「武漢病毒列管人口48人... 」等資訊，桃園地檢署受理偵辦，查獲謝婦未經查證在Line群組散佈不實疫情言論，謝婦坦承犯行，檢方今天上午表示，謝女觸犯傳染病防治法散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪、刑法恐嚇公眾罪，命謝女向國庫支付3萬元，予以緩起訴處分。

檢調調查，謝姓婦人2月7日，在會員93人的「富岡農場快訊」Line群組，轉貼一則疫情內容，「1/25至1/27日桃園市武漢病毒列管人口48人，1/28及1/29日增加10名，合計列管58名。八德4位、大園1位、大

溪1位、中壢6位、平鎮6位、桃園14位、楊梅4位、龍潭3位、龜山2位、蘆竹7位合計48位，桃園就48個出門小心一定要帶口罩」，該不實疫情訊息危害公安。

警方接獲民眾檢舉後提報桃園地檢署偵辦，由地檢署民生專組檢察官黃冠中偵辦，查獲謠言來自謝女，確認謝女子未確定消息來源、未經任何查證，就在該Line群組轉貼貼文，謝女訊問中坦承犯行、並深表懊悔。檢方偵結謝女觸犯傳染病防治法傳染病流行疫情不實訊息罪、刑法罪嫌，命其向國庫支付3萬元，予以緩起訴處分。