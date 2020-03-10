全國17檢察長異動 周五「小規模」交接

全國檢察長人事上月21日異動，包括台灣高檢署檢察長邢泰釗在內，全國共有17名檢察長職務調整；行政院長蘇貞昌日前批核人事案，法務部訂本周五上午10時在五樓大禮堂舉辦交接典禮，由部長蔡清祥監交，不過，因應防疫，典禮採小規模模式辦理。

周五上午的交接典禮全體檢察長都會出席，有調動需求的檢察長則會在事前進場預演，主辦單位台灣高檢署初步認為觀禮人數「少比多好」，至於通知參加觀禮人數？有無需要帶口罩？這兩天研議後再行通知。

這次共有17位檢察長進行交接，分別是高本檢的邢泰釗、台北的周章欽、新北的王文德、桃園的王俊力、台中的毛有增、台南的葉淑文、高雄的莊榮松、橋頭的洪信旭、新竹的郭永發、南投的張曉雯、雲林的洪家原、屏東的黃謀信、台東的陳松吉、花蓮的俞秀端、澎湖的李嘉明、金門的張云綺、連江的張介欽。