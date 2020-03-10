聽新聞
test
0:00 / 0:00
全國17檢察長異動 周五「小規模」交接
全國檢察長人事上月21日異動，包括台灣高檢署檢察長邢泰釗在內，全國共有17名檢察長職務調整；行政院長蘇貞昌日前批核人事案，法務部訂本周五上午10時在五樓大禮堂舉辦交接典禮，由部長蔡清祥監交，不過，因應防疫，典禮採小規模模式辦理。
周五上午的交接典禮全體檢察長都會出席，有調動需求的檢察長則會在事前進場預演，主辦單位台灣高檢署初步認為觀禮人數「少比多好」，至於通知參加觀禮人數？有無需要帶口罩？這兩天研議後再行通知。
這次共有17位檢察長進行交接，分別是高本檢的邢泰釗、台北的周章欽、新北的王文德、桃園的王俊力、台中的毛有增、台南的葉淑文、高雄的莊榮松、橋頭的洪信旭、新竹的郭永發、南投的張曉雯、雲林的洪家原、屏東的黃謀信、台東的陳松吉、花蓮的俞秀端、澎湖的李嘉明、金門的張云綺、連江的張介欽。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言