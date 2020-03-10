家暴慣犯再犯！火爆男撂話譙老婆「都在討客兄」還打人

高雄市陳姓老翁是家暴慣犯，曾遭判刑有期徒刑4個月確定，才執行完畢不到半年，去年又莫名撂話，侮辱老婆「妳都在討客兄」，之後甚至直接拿起身旁的吉他朝老婆揮打施暴，明顯違反保護令。橋頭地院依累犯違反保護令罪，判處陳有期徒刑5月，得易科罰金，可上訴。

據了解，67歲陳男前年曾因為反家暴防治法，遭判刑有期徒刑4月確定，去年2月才執行完畢，少家法院也有核發保護令，明文寫到，陳男不得對配偶實施身體、精神上的不法侵害行為，也不得騷擾配偶。

然而，陳去年8月6日深夜凌晨時，才剛踏進家門，就衝著老婆飆罵「妳都在討客兄」。陳妻一聽到聲音，直覺要出門避禍，卻被陳男出手阻擋；陳還順手拿起身旁的吉他猛揮打，嚴重侵害老婆的身體、精神，明顯違反保護令，遭警方送辦。

陳妻指證歷歷，橋頭地院認定，陳男再犯家暴，違反保護令。

橋頭地院審理認為，陳男明知保護令內容及效力，卻仍無視法律禁令，無故對配偶施暴，藐視保護令代表國家公權力及防治家暴的作用，實屬相當不應該。法官綜合衡量陳男的家境狀況、教育程度後，依累犯違反保護令罪，判他有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。