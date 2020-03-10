高醫大學生潑化骨水殺老翁 家屬盼判死結果無期徒刑

高雄醫學大學19歲林姓男學生前年7月使用高雄文化中心涼亭，與8旬傅姓老翁爆發肢體衝突，更不滿事後警方因此依社維法對他開罰，相隔1個多月再到涼亭報復，涉持電擊棒襲擊、潑灑俗稱「化骨水」的氫氟酸，造成老翁身體35%化學性燒灼傷不治；高雄地院審理痛批手段殘暴，但考量林有憂鬱症，今上午依殺人罪判無期徒刑，可上訴。

老翁的2名兒子今天上午到庭聽判，表示原本希望法院判死刑，但以目前法院對殺人案較少判死，對宣判不滿意但還算可接受；老翁大兒子也指出，父親在文化中心義務教打太極拳20多年，卻慘遭潑酸，林姓學生從來沒有道歉，僅在出庭時法官問話、律師指導下說「不好意思」，已準備另提民事求償。

老翁2名兒子也透露，林姓學生審理時還想拿高中「基礎化學」課本辯稱不知潑灑氫氟酸會致命，不過他們找出「選修化學」課本，證明高中讀自然組的林生應相當清楚；由於氫氟酸在市面上能購買取得，老翁的小兒子認為政府應明確管制，當個人欲購買，應多一道防範。

起訴指控，2018年7月7日上午近10點時，當時19歲林姓學生在高雄市立文化中心內的涼亭練習火舞，當時也在場的80歲傅姓老翁見狀，認為火舞道具恐傷到其他民眾，要求移往別處，兩人因此發生拉扯衝突，導致傅摔倒2次、後腦杓撞到地面流血；警方獲報到場，依違反社維法「加暴行於人」將林送辦裁罰3000元。

收到裁定後林姓學生疑相當不滿，便購買電擊棒，及俗稱「蝕骨水」、「化骨水」的氫氟酸，8月21日上午11點半再度到文化中心，一見到傅姓老翁，就持電擊棒攻擊後腦杓，再用氫氟酸潑灑頭、後腦杓、身體正前方等，隨即逃離現場；身受重傷的傅翁倒在和平一路路邊，11點47分民眾發現報案，送醫急救仍因身體35%化學性燒灼傷死亡。

合議庭指出，林姓學生曾被霸凌過，造成價值觀偏差扭曲、人格敏感易怒，接受高中學校的輔導仍沒學到調整負面情緒，此案用暴戾方式伸張錯誤價值觀下的正義感，鑄成大錯，考量他目前有憂鬱症，思考模式僵化、偏執，出於「不確定故意」犯案，不適用任何減刑，判無期徒刑。

合議庭還表示，「建請新聞媒體在報導本案時，關於案情細節、犯罪手法的描述有所節制，以免產生模仿效應、造成被害人家屬、被告及家屬的二度傷害，且同時能共同正視霸凌的嚴重性。」