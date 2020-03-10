毆打老婦致肋裂、悶口鼻致死 酒友辯「非故意」判無期

男子莊進財受周姓婦人邀約到她租屋處飲酒，酒後雙方起爭執，莊連續毆打她的頭和身體；周婦肋骨骨裂，垂死掙扎，但仍遭莊用枕頭悶住口鼻致死。莊事後逃離，王姓女鄰居因數日沒看到周婦，透過房東聯絡管理員查看，這才發現周婦已死亡。新竹地院依殺人罪判莊無期徒刑，褫奪公權終身；台灣高等法院今駁回上訴。

莊進財曾因攜帶兇器加重強盜案件，遭判刑8年2月確定，入監執行後，2016年8月11日假釋，接續執行另案罰金易服勞役之刑後，同年8月16日出監，後來因假釋遭撤銷，入監執行殘刑，前年9月22日執行完畢。莊說，去年3月間，因在公園喝酒而認識死者。

去年3月24日傍晚，周婦邀莊到租屋處喝酒，卻遭莊發狠打死。莊想趁四下無人離去，卻被王姓女鄰居見著，王女問他「你住在哪裡？」，他掰「3樓最後一間」，並稱沒帶鑰匙，請對方開1樓大門。8天後，王女因多日未見周婦而起疑，這才發現周婦喪命。

法醫研判，周婦死亡原因為毆打和悶住口鼻而窒息，呼吸衰竭而死亡，死者整個臉部明顯發黑，這暗示臉部充血。

莊進財在警詢時辯稱「不是故意殺死人」，並稱當時喝了酒、有點衝動；偵查時，莊又說「我不知道拿枕頭悶會悶死人」。新竹地院審理時，莊才坦承想殺人。

莊辯稱是和周姓婦人談不妥性交易金額，雙方才口角，對方不斷辱罵他，打了仍不住嘴；不過竹院認為這只是莊的片面之詞，何況死者被痛毆後，怎有氣力繼續罵他？竹院認為，雙方之前無任何糾紛、怨隙，起爭執的原因絕不是因深仇大恨，也難以認定當時受到甚麼劇烈刺激，衡酌莊多次說「希望能有自新的機會」、「以後會好好做人」和前科紀錄等，判他無期徒刑。

高等法院今維持一審見解，駁回莊上訴。