成大開刀房濺血案判決大逆轉 成大醫院回應

成大醫院前年發生體循師林光宇因自認遭到職場霸凌，持刀衝進開刀房，殺傷醫護，震驚各方，一審認為林在霸凌下衝動傷人，判1年徒刑，今天二審宣判大逆轉，認為霸凌只是個人臆測沒有證據，改依殺人未遂，判刑兩年半。

林光宇在犯刑後，一再爭取再回到醫院工作，一審判決後，醫院將其改調斗六分院的行政工作，醫院今天表示，工作內容不會改變。

體循師林光宇前年9月間，被控涉嫌在開刀房刺殺陳姓護理師，陳女幸經急救倖免於難，台南地院認林沒有殺人犯意，改以妨害醫事人員執行醫療業務罪，處林1年徒刑，上訴二審，台南高分院合議庭審酌林以長期職場上霸凌的不公平對待而心生不滿，雖經調查屬其個人臆測而查無實據，改以殺人未遂論罪，改判2年10月徒刑，可上訴。

醫院今天發出聲明表示，「林光宇二審宣判之結果，成大醫院尊重司法判決，並持續以建構「友善職場」為目標，廣納各方意見、聆聽員工心聲，並做許多的檢討與精進，因為我們深知，和諧友善的職場環境，才能讓員工樂在工作，發揮團隊合作，共同守護病人健康。

林員之工作內容方面，因顧念防疫工作之急迫壓力及輪班機制洵有不宜，衡酌病人安全、權益暨醫療品質，故維持其職務性質為工作壓力較輕之醫事行政業務，不因判決而有所變化。

每位訓練有素、持有專精的醫事人員，都是國家、社會、醫療機構長期的培訓養成，殊屬不易，也都是珍貴的社會資產。相信林員在經歷本事件後，自省自新，負起法律責任之餘，更自我惕勵成長而重新出發。」