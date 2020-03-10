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爆長榮集團趁罷工放空股票 財經媒體人涉誹謗遭訴

聯合報 / 賴佩璇／台北即時報導
曾姓資深財經媒體人去年7月3日在電視談話性節目上，影射長榮航空洩漏尚未公開的罷工訊息以放空股票挨告。圖／本報資料照。
曾姓資深財經媒體人去年7月3日在電視談話性節目上，影射長榮航空洩漏尚未公開的罷工訊息以放空股票挨告。圖／本報資料照。

曾姓資深財經媒體人去年7月3日在電視談話性節目上，評論有人利用長榮航空罷工放空公司股票，影射長榮航空洩漏尚未公開的罷工訊息，給予大股東長榮海運、長榮國際等公司放空股票。事後，長榮航空、長榮海運、長榮國際公司提告，台北地檢署依誹謗罪將他起訴。

起訴指出，去年7月3日某時許，曾男參加東森財經台「這！不是新聞」節目，期間蔡姓來賓提及「顯然有人利用罷工，這次罷工在賺錢…這個長榮航空的空單，平均一天就是有50就很了不起了…6月6日，就是這裡，541張…隔一天桃空職工就宣布了…而且放空在這個地方，你過幾天股票就跌下來，這樣有沒有賺，有，有賺，還有6月20日那天下午就宣布罷工，融券756張，比6月6日的500多張還多，為什麼？…但這個就要宣布了…放空在這個地方賺很大…」。

陳姓主持人回應：「所以誰那麼厲害，未卜先知。」 蔡姓來賓回以：「不知道，我覺得主管機關要查啊」這時，曾男接著說，「就是他自己，我可以告訴你，就是他自己，你去查他的四大股東嘛，長榮海運、長榮國際，還有一個小的是勞退基金百分之二…」。

長榮航空、長榮海運、長榮國際等公司認為曾男言論，不實影射長榮航空刻意洩漏尚未公開的空服員罷工訊息，供主要股東長榮海運、長榮國際，利用長榮航空空服員罷工事件，放空長榮航空股票，已妨害相關公司名譽，提出告訴。

長榮航空另發表聲明駁斥，批曾男的發言「與事實相悖離」、「荒謬」、「其心可議」、「令人不感苟同」。曾男7月5日上「這！不是新聞」，多次向長榮航空鄭重道歉，稱是「口誤」、「離職說成解雇」、「脫口而出」。

長榮航空認為集團商譽受損，曾男卻只用這種方式向長榮航空公司道歉，決定提告到底，拒絕和解。檢方調查後，依法起訴。

長榮 罷工 空服員

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