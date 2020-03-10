花蓮天雨路滑曳引車打滑撞歪電線桿 警方籲小心駕駛

花蓮台11線約64公里處有一輛曳引車因天雨路滑，整輛車打滑一度造成道路阻塞，電線桿都被撞歪，陳姓駕駛無酒駕，幸好無人受傷。警方呼籲用路人小心駕駛，減速慢行以免發生事故。

鳳林警分局第四組長李信憲表示，警方於7時34分接獲民眾報案電話，於台11線64公里石梯坪遊憩區前有交通事故，經員警到場，原來是1輛曳引車因天雨路滑，不慎發生事故，所幸無人受傷。事故一度造成台11線南、北雙向交通受阻，公路總局已派員協助處理後，現已通車，肇事陳姓駕駛人有適當駕照、無酒駕情事。