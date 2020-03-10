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花蓮天雨路滑曳引車打滑撞歪電線桿 警方籲小心駕駛

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
一輛曳引車不慎打滑，撞歪電線桿，一度造成交通阻塞。圖／鳳林警分局提供
一輛曳引車不慎打滑，撞歪電線桿，一度造成交通阻塞。圖／鳳林警分局提供

花蓮台11線約64公里處有一輛曳引車因天雨路滑，整輛車打滑一度造成道路阻塞，電線桿都被撞歪，陳姓駕駛無酒駕，幸好無人受傷。警方呼籲用路人小心駕駛，減速慢行以免發生事故

鳳林警分局第四組長李信憲表示，警方於7時34分接獲民眾報案電話，於台11線64公里石梯坪遊憩區前有交通事故，經員警到場，原來是1輛曳引車因天雨路滑，不慎發生事故，所幸無人受傷。事故一度造成台11線南、北雙向交通受阻，公路總局已派員協助處理後，現已通車，肇事陳姓駕駛人有適當駕照、無酒駕情事。

李信憲說，員警已依程序完成現場測繪蒐證，肇事責任將待送鑑驗單位分析，以釐清肇責。並呼籲駕駛人，近日天候不穩定，常有短暫性大豪雨發生，駕車應注意減速慢行並開啟頭燈，維護行車安全，並嚴禁超載、超速，以免受罰。

一輛曳引車不慎打滑，撞歪電線桿，一度造成交通阻塞。圖／鳳林警分局提供
一輛曳引車不慎打滑，撞歪電線桿，一度造成交通阻塞。圖／鳳林警分局提供
一輛曳引車不慎打滑，撞歪電線桿，一度造成交通阻塞。圖／鳳林警分局提供
一輛曳引車不慎打滑，撞歪電線桿，一度造成交通阻塞。圖／鳳林警分局提供

事故 酒駕 駕照

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