空拍機揪非法棄置回填 旗山田寮阿蓮大樹等地遭汙染

高雄市環保局表示，縣市合併後市轄內幅員廣大，近期常接獲民眾通報空地違法遭回填、堆置營建混合物。環保局運用空拍機進行查處，發現在旗山、田寮、湖內、阿蓮、大樹、橋頭、燕巢及路竹等區的土地所有人，因提供土地回填或堆置營建混合物，及清運業者未領有許可文件從事清理，違反廢棄物清理法第46條，都依法移送檢警偵辦。

環保局環境稽查科長林燦銘表示，108年5月起陸續查獲在旗山區新大林段151等地號、田寮區牛稠埔段一小段452-151等地號土地上，堆置營建廢棄物。去年9月開始陸續採用空拍機查察，10月分別查獲在湖內區圍子內段4455等地號魚塭回填營建廢棄物，在阿蓮區中路段2794等地號農牧用地回填營建廢棄物及堆置廢鐵桶內盛硬化劑、底漆及耐熱漆等廢棄物，都已違反廢棄物清理法第46條第3款「未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物」，及第4款「未依規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物」，移送檢警偵辦。

從環保局提供的空拍畫面，可以看出非法棄置面填的猖獗，稽查人員也加強力度查緝。林燦銘表示，今年2月底在大樹區大坑里高屏溪旁河川地，經民眾發現遭棄置營建混合廢棄物，立即通報警察單位，且會同環保局人員至現場稽查並查獲相關事證，將依違反廢棄物清理法第46條規定，移送檢警偵辦。