快訊

懲罰俄國？王族謀反？沙烏地開打的「油價戰爭」

唐鳳：口罩實名制2.0周四上線 每周四上版更新

騎士撞違停貨車遭遊覽車輾過殞命 中市取締違停6.8萬件

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市李姓騎士3日騎車行經霧峰區中投東路，撞上違停的貨車後，遭遊覽車輾過送命。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓騎士3日騎車行經霧峰區中投東路，撞上違停的貨車後，遭遊覽車輾過送命。記者陳宏睿／翻攝

台中市霧峰區中投東路二段3日上午8時許，李姓男子騎車行經該處時，疑未注意車前狀況，先撞上違停的貨車倒地後，遭徐姓男子駕駛的遊覽車輾過，送醫傷重不治，台中市警局交通大隊呼籲，市民切勿貪圖方便，違規停車，從今年初開始，違規停車已是重點取締的項目，從今年1月迄今，已取締6.8萬件違停，提醒市民別再有「只是停一下」的僥倖心態，以免受罰。

台中市警局交通大隊統計，台中市去年全年度違規停車涉入的死亡交通事故有9件，因違規停車或暫停不當而肇事共舉發3304件；另外，經查詢司法院法學資料檢索系統，去年因違規停車肇事者，經台中地方法院刑事庭判決過失致死有罪計5件。駕駛人違規停車或臨停不當，可能造成駕駛產生視覺死角或導致其他車輛為了閃避而發生交通事故，因此不可不慎。

台中市交通大隊長林沐弘說，警方針對重大交通違規取締執法工作從不間斷，今年1月迄今重大違規停車，例如併排違規停車、路口10公尺紅線違停、人行道違規停車、占用公車區違停等違規態樣，共舉發6.8萬件，呼籲駕駛人應認清「違規停車易肇事，貪圖方便代價高」的道理，駕駛人停車時應注意停車的時間、位置、方式及車種等相關規定，切勿違規停車。若因違規停車造成不可挽回的結果，例如致人受傷或死亡，違規停車的駕駛人都須負擔刑事上的責任。

台中市警局長楊源明強調，違規停車向來是警方執法重點取締項目之一，將持續加強取締各項重大違規停車，針對易違規停車之時段及路段加強執法強度。並希望透過不斷執法及宣導，讓駕駛人知所遵行，且再次提醒駕駛人多注意安全停車觀念，避免意外傷害發生。

台中市 違停 事故

延伸閱讀

朴子溪黃金隧道吸人潮 塞車違停亂象忙壞警

違停害人害己 楊梅後火車站9日起加強取締

「台北幾乎沒違停」她1200萬買房 堅持捨桃園買台北

影／飯店大亨焦治國違停辱警「王八蛋」 父子3人遭壓制

相關新聞

高齡者車禍去年高達1159死 五成肇因騎機車

去年交通安全事故30日內死亡人數2865人，為近四年最高。值得關注的是，酒駕案件導致死亡減少，但65歲以上高齡者車禍死亡...

中科院大樹院區火警 2重傷者加護病房治療

國家中山科學研究院大樹院區昨晚發生火警，4名技術員燒灼傷送醫，其中2人輕傷經包紮後出院，重傷的劉姓男子則緊急開刀救治，與...

影／疑天雨路滑 國道四號6輛轎車追撞時速不到10公里

今天早上台中地區下雨，國道四號清水往豐原方向發生6輛轎車追撞車禍，疑似天雨路滑，國道警方已排除事故，恢復交通，肇事原因警...

影／鏡頭下的人性 有「丟丟姊」也有撿鼠「好心哥」

同一個鏡頭、同一場景，捕捉到心性百態。有亂丟垃圾的「丟丟姊」等人，也有「好心哥」發現橫死路中的老鼠，為避免牠再被車 輾過...

騎士撞違停貨車遭遊覽車輾過殞命 中市取締違停6.8萬件

台中市霧峰區中投東路二段3日上午8時許，李姓男子騎車行經該處時，疑未注意車前狀況，先撞上違停的貨車倒地後，遭徐姓男子駕駛...

邊開車邊吃早餐撞擊拋錨車釀1死 曳引車司機賠款換緩刑

盧姓男子民國107年8月上午駕駛曳引車前往新竹縣寶山鄉地區運送貨物，回程時行經國道3號高速公路北向87公里400公尺外側...

選物機擺盜版貨 警「大掃櫥」抓26人查萬件仿冒商品

保二總隊在去年底接獲檢舉，不少選物機的業者在櫥窗內擺放盜版商品，去年12月至上月底，規劃「大掃櫥專案」，針對台中、彰化、...

「排隊太煩」偷光N95口罩

新冠肺炎疫情升溫，口罩難求，卅八歲鄭姓女子五日跑到新北市板橋區一間連鎖藥局，假裝購物，將架上十八個N95口罩搜刮一空；她落網說，因有慢性疾病常去醫院看病，怕被傳染肺炎，口罩實名制要排隊太麻煩，才會用偷的。

小姊弟接連溺斃 單親爸遭訴

卅九歲簡姓男子去年八月帶六歲兒子到烏來住家附近溪邊垂釣，未料兒子落水失蹤，屍體十天後才被尋獲；台北地檢署調查後，認為簡男捕魚前獨留幼子在岸上，涉有過失，依過失致死罪嫌將他起訴。

失智老婦迷途無助呆坐機車上 波麗士靠Line送她回家

80歲林姓老婦因患有失智症，常外出後便迷失方向、回不了家，日前林婦又因在新北市中和地區迷路，被里長發現通報警方，正當警方...

影／草屯連棟住宅頂樓延燒 一次燒毀4棟樓房

南投縣草屯鎮中正路一棟二層民宅今下午4時許突竄出火勢，然因現場為一整排的連棟住宅，消防局獲報調派大批人車前往，但因巷道狹...

民宅施工隔間牆倒塌壓死工人 檢察官相驗認屬意外死亡

陳姓男子今在基隆市七堵區長安街民宅修繕房屋，彎腰撿拾榔頭時，隔間牆突然倒塌，先砸中他的後腦勺及後背，再將他壓到在地致死。...

熱門新聞

基隆民宅室內整修牆面突倒塌 工人被砸中當場慘死

學甲鬧區大貨車機車車禍 機車騎士成輪下亡魂

身價4億包租公甩空姐妻通姦越傭 賠150萬確定

電影線上看非法侵權上億元 科學園區30歲工程師遭逮

台鐵區間車埔心站撞到人 侵入月台路線當場死亡

偷拍學妹洗澡 學長假好心安慰露真面目

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。