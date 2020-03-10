騎士撞違停貨車遭遊覽車輾過殞命 中市取締違停6.8萬件

台中市霧峰區中投東路二段3日上午8時許，李姓男子騎車行經該處時，疑未注意車前狀況，先撞上違停的貨車倒地後，遭徐姓男子駕駛的遊覽車輾過，送醫傷重不治，台中市警局交通大隊呼籲，市民切勿貪圖方便，違規停車，從今年初開始，違規停車已是重點取締的項目，從今年1月迄今，已取締6.8萬件違停，提醒市民別再有「只是停一下」的僥倖心態，以免受罰。

台中市警局交通大隊統計，台中市去年全年度違規停車涉入的死亡交通事故有9件，因違規停車或暫停不當而肇事共舉發3304件；另外，經查詢司法院法學資料檢索系統，去年因違規停車肇事者，經台中地方法院刑事庭判決過失致死有罪計5件。駕駛人違規停車或臨停不當，可能造成駕駛產生視覺死角或導致其他車輛為了閃避而發生交通事故，因此不可不慎。

台中市交通大隊長林沐弘說，警方針對重大交通違規取締執法工作從不間斷，今年1月迄今重大違規停車，例如併排違規停車、路口10公尺紅線違停、人行道違規停車、占用公車區違停等違規態樣，共舉發6.8萬件，呼籲駕駛人應認清「違規停車易肇事，貪圖方便代價高」的道理，駕駛人停車時應注意停車的時間、位置、方式及車種等相關規定，切勿違規停車。若因違規停車造成不可挽回的結果，例如致人受傷或死亡，違規停車的駕駛人都須負擔刑事上的責任。

台中市警局長楊源明強調，違規停車向來是警方執法重點取締項目之一，將持續加強取締各項重大違規停車，針對易違規停車之時段及路段加強執法強度。並希望透過不斷執法及宣導，讓駕駛人知所遵行，且再次提醒駕駛人多注意安全停車觀念，避免意外傷害發生。